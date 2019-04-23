"Свобода" останется в оппозиции к Зеленскому

Партия "Свобода" заявила, что останется в оппозиции, поскольку результат выборов был запрограммирован "многолетней бездарной деятельностью высших органов власти". Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Свобода" заявляет - мы остаемся национальной оппозицией. Теперь уже к будущему президенту Зеленскому", - говорится в заявлении.

Также в "Свободе" отметили, что украинцам во втором туре выборов пришлось выбирать "меньшее зло".

Кроме того, в сообщении партии говорится, что для "Свободы" национальные интересы выше узкопартийных, отмечается в заявлении.

По утверждениям организации, она не будет бороться за должности и лояльность новой власти.

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