"Свобода" останется в оппозиции к Зеленскому

Партия "Свобода" заявила, что останется в оппозиции, поскольку результат выборов был запрограммирован "многолетней бездарной деятельностью высших органов власти". Об этом сообщает пресс-служба партии.\r\n"Свобода" заявляет - мы остаемся национальной оппозицией. Теперь уже к будущему президенту Зеленскому", - говорится в заявлении.\r\nТакже в "Свободе" отметили, что украинцам во втором туре выборов пришлось выбирать "меньшее зло".\r\nКроме того, в сообщении партии говорится, что для "Свободы" национальные интересы выше узкопартийных, отмечается в заявлении.\r\nПо утверждениям организации, она не будет бороться за должности и лояльность новой власти.\r\nКак сообщали Українські Новини, Джемилев заявил, что крымские татары будут в оппозиции к Зеленскому.\r\nРанее Филарет поздравил Зеленского и напомнил о коррупции и войне