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22 липня 2019, понеділок, 13:33 36
Вибори 2019-07-22T15:00:03+03:00
Українські Новини
Ківалов програє вибори в Раду в 135-му окрузі за підрахунком 57,57% протоколів

Ківалов програє вибори в Раду в 135-му окрузі за підрахунком 57,57% протоколів

Президент Національного університету "Одеська юридична академія" Сергій Ківалов програє вибори в Раду у 135-му окрузі в Одеській області, де він балотувався як самовисуванець.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 135 окрузі виграє кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу" Олексій Леонов, який набрав 40,41% або 13 117 голосів виборців за результатами підрахунку 57,57% електронних протоколів дільничних комісій.

Сергій Ківалов займає друге місце з результатом 31,84% або 10 333 голосів.

На третьому місці самовисуванець Леонов Євген, який набирає 5,42% або 1 759 голосів.

Як повідомляли Українські Новини, на виборах Верховної Ради, явка на які становила менше ніж 50%, 42,49% (3,5 млн) виборців проголосували за партію "Слуга народу", 12,98% (1 млн) - "Опозиційну платформу - За життя", 8,56% (709 тис.) - "Європейську солідарність", 8,01% (663 тис.) - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,34% (525 тис.) - за "Голос згідно з переданими Центральної виборчої комісії електронною системою попередніми даними про зміст 60,02% протоколів (8,3 млн голосів).

Більше новин про: Вибори до Верховної Ради Сергій Ківалов 135 округ Олексій Леонов

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