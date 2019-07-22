Порушень на виборах Ради, які впливали на хід голосування та результати підрахунку голосів, не зафіксовано

Громадянська мережа "Опора" не зафіксувала впливають на хід голосування та результати підрахунку голосів порушень на дострокових виборах Верховної Ради, які відбулися 21 липня.\r\nПро це на прес-конференції заявила голова правління "Опори" Ольга Айвазовська, повідомляють Українські Новини.\r\n"Системних порушень, які вплинули б на хід голосування, а також результат підрахунку голосів станом на цю годину нами не виявлено. Проте це не означає, що в ході голосування і на етапі підведення підсумків порушень як таких не було", - сказала вона.\r\nЗокрема, за її словами, на 10% дільниць особам видавали бюлетені без законних підстав.\r\nПри цьому Айвазовська відзначила зниження тенденції фотографування бюлетенів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ЦВК порахував 52,7% голосів: "Слуга народу" впевнено лідирує, "Євросолідарність" - послаблює позиції.\r\nРаніше у Запорізькій області членів виборчкому спіймали на спробі фальсифікації результатів виборів.