Володимир Литвин програє на виборах 26-річному Костюку від "Слуги народу"

Екс-спікер Верховної Ради і кандидат на пост президента України 2010 року Володимир Литвин програє в окрузі №65 Житомирської області. Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

За результатами обробки 32,37% бюлетенів, досвідченого політика-самовисуванця випереджає молодий кандидат від партії "Слуга народу" Дмитро Костюк. 26-річний Костюк набирає 32,39% голосів (5 645 виборців). За Литвина проголосували 29,72% виборців (5 181 чоловік).

Як повідомляли Українські Новини, 42,45% (3 млн) виборців проголосували за партію "Слуга народу", 12,89% (920 тис.) - "Опозиційну платформу - За життя", 8,63% (615 тис.) - "Європейську солідарність", 8,02% (573 тис.) - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,38% (455 тис.) - за "Голос" на позачергових виборах депутатів Верховної Ради згідно з переданими Центральної виборчої комісії електронною системою попередніми даними про зміст 52,73% протоколів.

Вчора, 21 липня відбулися позачергові вибори у Верховну Раду.