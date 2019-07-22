За Савченко проголосували 8 людей на виборах в Раду

Самовисуванець Олександр Ковальов виграв вибори в депутати Ради в одномандатному виборчому окрузі №51 у Донецькій області. Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Ковальов набрав 33,03%, або 220 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.



Найближчий його суперник, самовисуванець Володимир Веселкин набрав 18,61% або 124 голоси.

Третє місце посів самовисуванець Махач Батирсултанов - він набрав 16,96% або 113 голосів.



Позафракційний депутат Ради Надія Савченко набрала трохи більше 1% або 8 голосів виборців.

Ковальов народився 7 жовтня 1967 року в Макіївці Донецької області, пенсіонер, безпартійний, проживає в Києві.

Всього по округу №51 балотувалися 26 кандидатів.



Як повідомляли Українські Новини, вчора, 21 липня відбулися позачергові вибори у Верховну Раду.



ЦВК порахував 52,7% голосів: "Слуга Народу" лідирує. За них проголосували 42,45% виборців (3 млн), 2,89% (920 тис.) - "Опозиційну платформу - За життя", 8,63% (615 тис.) - "Європейську солідарність", 8,02% (573 тис.) - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,38% (455 тис.) - за "Голос".