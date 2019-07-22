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22 липня 2019, понеділок, 12:02 39
Вибори 2019-07-22T13:15:01+03:00
Українські Новини
Грановський поступився кандидату від "Слуги народу" Куницькому в Харкові

Грановський поступився кандидату від "Слуги народу" Куницькому в Харкові

Грановський Олександр. Фото: facebook/Олександр Грановський
Грановський Олександр. Фото: facebook/Олександр Грановський

Олександр Грановський, депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" визнав свою поразку на виборах - в 169 окрузі він програє представнику "Слуги народу" Олександру Куницькому. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Я не ідіот. Мені справді здавалося, що я все роблю правильно. Я завжди всі рішення приймаю сам і несу за них відповідальність. Ніколи не віддаю пас іншим тільки з метою когось в чомусь потім звинуватити - ні. Я дійсно намагався для харків'ян і дуже хотів харків'янам сподобатися. Все, що я робив, не було подвійного дна, прихованих мотивів і черв'яка в душі. Але... вийшло так, як вийшло", - написав Грановський.

Він привітав з переконливою перемогою кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького і подякував виборцям за підтримку.

Грановський зазначив, що під час кампанії замовляв декілька соціологічних досліджень, і все одні показували зовсім інші рейтинги.

"Висновок очевидний: традиційні формені політики станом на вчорашню ніч - ГМО та генетично модифікований організм. І зовсім не важливо, ти розумний, красивий або перспективний: ти старий, ти б/у. Соціологія, як наука, перестала існувати", - додав депутат.

За підрахунком Центральною виборчою комісією 80% електронних протоколів, Олександра Куницький набрав 48,5% голосів, Грановський - 15,4%.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК порахував 52,7% голосів: "Слуга народу" впевнено лідирує, "Євросолідарність" - послаблює позиції.

Кандидати від "Слуги народу", за попередніми результатами, лідирують у всіх округах Києва, а також переважній більшості округів Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької областей.

Більше новин про: Парламентські вибори Олександр Грановський Партія "Слуга народу" Олександр Куницький

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