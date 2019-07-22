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22 липня 2019, понеділок, 10:25 24
Вибори 2019-07-22T11:30:02+03:00
Українські Новини
Сивохо і Колесніков програли округ меру Дружківки

Сивохо і Колесніков програли округ меру Дружківки

49 окрузі Донецької області, згідно з результатами паралельного підрахунку, отриманого з більшості дільниць перемагає кандидат від "Опозиційної платформи – За життя", чинний мер Дружковки Валерій Гнатенко.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії.

"Ми отримали попередні результати паралельного підрахунку голосів, згідно з яким наша команда випереджає Бориса Колеснікова на 3200 голосів виборців. Однак такий результат виборів в 49 окрузі перебуває під загрозою у зв'язку зі спробами його сфальсифікувати. Так, в Покровському районі дільничні комісії системно відмовляються виїжджати в ОВК, незважаючи на те, що протоколи з результатами голосування вже складені – аргументуючи це тим, що комісій немає машин або бензину, щоб доставити протоколи в ОВК", – заявив Гнатенко.

Основними кандидатами в окрузі були: Сергій Сивохо ("Слуга народу"), Валерій Гнатенко (Опозиційна платформа – За життя) і Борис Колесников ("Опозиційний блок").

Колесніков визнав свою поразку, про що написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Результати виборчої кампанії показали, що я поступився чинному мерові міста Дружківка Валерію Гнатенку", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, на виборах Верховної Ради, явка на які становила менш як 50%, 42,34% проголосували за партію "Слуга народу", 12,78% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,68% - за "Європейську солідарність", 8,1% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,38% - за "Голос" Святослава Вакарчука за підрахунком ЦВК 41,70% електронних протоколів.

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