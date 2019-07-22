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22 липня 2019, понеділок, 08:32 24
Події 2019-07-22T09:30:02+03:00
Українські Новини
Український траулер загорівся біля берегів Мавританії

Український траулер загорівся біля берегів Мавританії

Траулер
Траулер "Іван Голубець". Фото: Думська

Український океанський траулер "Іван Голубець" (зафрахтованих латвійським бізнесменом українського походження, ходить під прапором Грузії) продовжує горіти біля берегів Мавританії.

Про це "Думській" повідомили члени екіпажу судна, на борту якого у момент спалаху знаходилося 90 осіб — громадяни України та Росії.

Пожежа почалася вчора в машинному відділенні і швидко поширилася на палубу. Через сильне задимлення капітан віддав команду залишити судно. Людей евакуював інший траулер "Маршу Крилов".

Загинув один моторист, є постраждалі.

"Оскільки у складі флоту Мавританії відсутні пожежні і рятувальні судна було вирішено організувати рятувальну операцію силу інших траулерів, що ведуть промисел в цьому районі, — каже очевидець події. — Судно "Капітан Сухондяєвський" зумів завести швартовий кінець і взяти "Голубець" на буксир, однак в процесі буксирування полум'я перекинулося з машинного відділення і палуби на житлові приміщення і надбудову. Судно вигорів практично повністю і продовжує горіти. Відновленню воно, швидше за все, не підлягає. На ньому знаходиться дизельне паливо і повний трюм рибної продукції. Власник (чи фрахтувальник? Юридичний статус судна не дуже зрозумілий, — Ред.) заявив, що всі збитки будуть покриті за рахунок екіпажу".

Траулер Траулер "Іван Голубець". Фото: Думська

Як повідомляли Українські Новини, на "Кузні на Рибальському" в Києві спалахнув корабель.

Пізніше пожежні загасили загорівся корабель на "Кузні на Рибальському".

 

 

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