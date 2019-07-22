Український траулер загорівся біля берегів Мавританії

Український океанський траулер "Іван Голубець" (зафрахтованих латвійським бізнесменом українського походження, ходить під прапором Грузії) продовжує горіти біля берегів Мавританії.

Про це "Думській" повідомили члени екіпажу судна, на борту якого у момент спалаху знаходилося 90 осіб — громадяни України та Росії.

Пожежа почалася вчора в машинному відділенні і швидко поширилася на палубу. Через сильне задимлення капітан віддав команду залишити судно. Людей евакуював інший траулер "Маршу Крилов".

Загинув один моторист, є постраждалі.

"Оскільки у складі флоту Мавританії відсутні пожежні і рятувальні судна було вирішено організувати рятувальну операцію силу інших траулерів, що ведуть промисел в цьому районі, — каже очевидець події. — Судно "Капітан Сухондяєвський" зумів завести швартовий кінець і взяти "Голубець" на буксир, однак в процесі буксирування полум'я перекинулося з машинного відділення і палуби на житлові приміщення і надбудову. Судно вигорів практично повністю і продовжує горіти. Відновленню воно, швидше за все, не підлягає. На ньому знаходиться дизельне паливо і повний трюм рибної продукції. Власник (чи фрахтувальник? Юридичний статус судна не дуже зрозумілий, — Ред.) заявив, що всі збитки будуть покриті за рахунок екіпажу".

Траулер "Іван Голубець". Фото: Думська

Як повідомляли Українські Новини, на "Кузні на Рибальському" в Києві спалахнув корабель.

Пізніше пожежні загасили загорівся корабель на "Кузні на Рибальському".