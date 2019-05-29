На "Кузнице на Рыбальском" в Киеве загорелся корабль

Пожаре возник на корабле на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил спикер столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.\r\n"Возникло возгорание на корабле, который пришвартован там и находиться на ремонте", - сообщила она.\r\nПо предварительной информации, во время ремонтных работ загорелась электропроводка.\r\nТушение пожара продолжается.\r\n\r\nНапомним, в 2018 году по сравнению с 2017 годом судостроительный завод "Кузница на Рыбальском" по предварительным данным увеличил прибыль в 1,77 раза до 33,1 млн гривен.\r\nПеред продажей "Кузницы на Рыбальском" Порошенко вывел недвижимость.\r\nПорошенко декоммунизировал свой завод "Ленинская кузница" ко второму году работы закона.