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29 мая 2019, среда, 10:35 695
Происшествия 2019-05-29T10:44:17+03:00
Українські Новини
На "Кузнице на Рыбальском" в Киеве загорелся корабль

На "Кузнице на Рыбальском" в Киеве загорелся корабль

Пожаре возник на корабле на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.

"Возникло возгорание на корабле, который пришвартован там и находиться на ремонте", - сообщила она.

По предварительной информации, во время ремонтных работ загорелась электропроводка.

Тушение пожара продолжается.

Напомним, в 2018 году по сравнению с 2017 годом судостроительный завод "Кузница на Рыбальском" по предварительным данным увеличил прибыль в 1,77 раза до 33,1 млн гривен.

Перед продажей "Кузницы на Рыбальском" Порошенко вывел недвижимость.

Порошенко декоммунизировал свой завод "Ленинская кузница" ко второму году работы закона.

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