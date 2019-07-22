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22 липня 2019, понеділок, 08:02 37
Силові структури 2019-07-22T09:48:06+03:00
Українські Новини
У день виборів на Донбасі 2 військових загинули, 2 поранені

У день виборів на Донбасі 2 військових загинули, 2 поранені

Бойовики 1 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 21 липня, 2 військовослужбовців загинули та 2 отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ОНС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"21 липня збройні формування Російської Федерації і її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. Противник відкрив вогонь по наших захисниках з озброєння БМП і великокаліберних кулеметів", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" позиції сил ООС були обстріляні біля населеного пункту Хутір Вольний з озброєння БМП і великокаліберного кулемета.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховий пристрій, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, 2 військовослужбовців загинули та 2 зазнали поранення.

За даними розвідки 21 липня один бойовик загинув і 2 поранені.

З початку поточної доби обстріли позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією ОБСЄ, 3 цивільних загинули і ще 13 поранені на Донбасі за два тижні.

Тим часом експерти НАТО приїхали в зону ООС.

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