Эксперты НАТО приехали в зону ООС

Эксперты НАТО по стратегическим коммуникациям посетила с рабочим визитом район проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в субботу, 20 июля

"В Приазовье группа экспертов в области стратегических коммуникаций из стран НАТО изучала опыт и новые подходы, которые применяются Вооруженными силами Украины, органами местной власти и структурами сектора обороны и безопасности в направлениях реализации стратегических коммуникаций в районе проведения ООС", – отметили в штабе.

Иностранные гости ознакомились с политикой безопасности в районе линии разграничения.

"Особое внимание было сосредоточено на образовательном, культурном и гуманитарном аспектах стратегических коммуникаций Объединенных сил. В частности, на создании условий для ознакомления местных жителей с новинками украинского киноискусства, театра, музыки, популяризации медиаобразования среди детей и юношества, на оказании гуманитарной помощи", – отметили в штабе ООС.

Эксперты НАТО интересовались, какие шаги предпринимают соответствующие структурные подразделения ООС по восстановлению социально важной инфраструктуры, оказанию эффективной медицинской помощи людям в прифронтовых районах, обеспечению досуга и созданию условий для отдыха детей.

Также ранее сообщалось, что Украина может стать следующим членом НАТО после Македонии, - посол при альянсе.

Ранее НАТО признало стремление Украины вступить в альянс.