Marvel готує масштабні проекти: анонси кіновсесвіту на три роки

Найближчим релізом MCU стане "Чорна вдова", дія якої буде відбуватися до перших "Месників", повідомляє Vertigo з посиланням на слова продюсера Marvel Кевіна Файгі на Comic-Con у Сан-Дієго (США).

Глядачам представлять спадкоємицю героїні, оскільки в касті є Флоренц Паг, яка зіграє Олену Бєлову - вона в коміксах теж була Чорною вдовою. Крім того, в стрічці зіграють Девід Харбор і Рейчел Вайс, режисеркою виступить Кейт Шортланд ("Берлінський синдром"), а події сконцентруються навколо подій у Будапешті (про них Соколине око згадував в "Месниках"). Джеремі Реннер в касті поки не заявлений. Прем'єра відбудеться 1 травня 2020 року.

Другим релізом 2020-го будуть Eternals - фільм про расу дуже живучих інопланетян, які зовні схожі на людей. Режисеркою буде Хлої Джао, а в фільмі зіграють Анджеліна Джолі, Річард Медден, кума Нанджіані і Сальма Хайек. Як можна помітити, ні слова про Міллі Боббі Браун. Прем'єра запланована на 6 листопада 2020. Отже, наступного року Marvel покажуть лише дві картини.

Третім фільмом у хронології четвертої фази стане картина про першого азіатського героя в MCU - Шанг Чі. Стрічка отримає назву Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings і розповість про протистояння зі справжнім Мандарином (а не актором Беном Кінгслі), його зіграє Тоні Люн. Такий потужний артефакт, як десять магічних кілець цілком може стати наступним центральним елементом MCU. Хоча навряд чи Файг буде повторювати ту ж формулу. Роль Шанга Лі виконає Сіму Лю. Режисером виступить Дестін Деніед Креттон, у касті точно з'явиться Аквафін, а прем'єра відбудеться 12 лютого 2021 року.

Після "Шанга Чи" покажуть сиквел Доктора Стренджа під назвою Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Глядачам представлят мультивсесвіт. Поки про стрічку відомо лише те, що там зіграють Камбербетч і Елізабет Олсен, до режисури повернеться Скотт Дерриксон, події стрічки будуть наслідками серіалу "ВандаВіжн", а прем'єра відбудеться 7 травня 2021 року.

Третім фільмом 2021 року стане четвертий "Тор". Називатися стрічка буде Thor: Love and Thunder. І головною новиною є той факт, що у франшизу повернеться Джейн Фостер (Наталі Портман), яка візьме до рук мйольнір. Основою для сюжету стане арка The Mighty Thor від Джейсона Аарона. Тайка Вайтіті відповідає за режисуру, Кріс Хемсворт і Тесса Томпсон нікуди не зникали, а прем'єра запланована на 5 листопада 2021 року.

У MCU з'явиться Блейд і зіграє його Махершала Алі. Деталей зовсім немає, але судячи з того, що вже представили лого, чекати фільму можна в 2022 році.

Також Marvel працює над перезапуском "Фантастичної четвірки" і "Мутантів", але до цього ще років п'ять.

Серіали

Кевін Файг представив чотири серіали, які вийдуть на Disney +: "Сокіл і Зимовий солдат", "Локі", "Соколине око" і "ВандаВіжн".

Першим, восени 2020-го, вийде серіал про героїв Ентоні Макі і Себастьяна Стена. Судячи зі щита Капітана Америки на логотипі, персонажі разом будуть намагатися замінити Стіва Роджерса. До ролі Барона Земо повернеться Деніел Брюль.

"ВандаВіжн" вийде навесні 2021 року і розповість про стосунки героїв Елізабет Олсен і Пола Беттані. При цьому актори та Кевін Файг пообіцяли, що це буде дуже дивний серіал і абсолютно новий досвід для аудиторії. Шоу буде знято в стилістиці 50-х, а значить буде базуватися на коміксі "Віжн" Тома Кінга. Деталей того, як же живий Віжн ніхто не розкрив. Саме в серіалі має відбутися подія, яка призведе до сиквелу "Доктора Стрендж". Значить шанувальники побачать шоу точно раніше травня.

Ще один момент - у серіалі з'явиться доросла Моніка Рамбо, дочка подруги Капітана Марвел. Її роль зіграє Тейона Парріс.

"Локі" вийде після "ВандаВіжн" і продовжить сюжетну лінію "Фіналу", де Локі збігає з Тессеракт. Що цікаво, прихильників чекає не переосмислюючий себе герой з "Війни нескінченності", а той злий і підступний бог, який щойно пережив зустріч з Халком.

"Соколине око" розповість про будні Клінта Бартона і його навчання супергеройській майстерності Кейт Бішоп. А це значить, цілком можливо, що фанати побачать екранізацію коміксу Метта Фрекшна. На це натякає логотип шоу. Серіал вийде на стрімінгу восени 2021 року.

Також на шанувальників чекає анімаційний серіал What if ... ?, який за прикладом однойменної лінійки коміксів розповість про альтернативну версію подій у MCU. Актори, які повернуться до своїх героїв (правда лише в озвучці), такі: Майкл Б. Джордан, Себастьян Стен, Джш Бролін, Марк Руффало, Том Хіддлстон, Семюель Л. Джексон, Кріс Хемсворт, Хейлі Атвелл, Чедвік Боузман, Карен Гіллан, Джеремі Реннер, Пол Радд, Майкл Дуглас, Домінік Купер, Наталі Портман, Тайка Вайтіті, Джимон Хонсу, Тобі Джонс, Джефф Голдблюм і Майкл Рукер.

Головним же в серіалі буде Джеффрі Райт, який озвучить Спостерігача.

Ось так виглядатиме четверта фаза:

Також у Marvel побіжно згадали про сиквели "Капітана Марвел" і "Чорної Пантери", але до 2022 року їх точно не буде. Це ж стосується і "Вартових Галактики 3".

