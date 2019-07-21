подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
21 июля 2019, воскресенье, 18:02 428
Шоу-бизнес 2019-07-21T18:02:01+03:00
Українські Новини
В "Блейде" от Marvel супергероя-охотника на вампиров сыграет Махершала Али

В "Блейде" от Marvel супергероя-охотника на вампиров сыграет Махершала Али

Махершала Али. Скриншот: Instagram/mahershalaali
Махершала Али. Скриншот: Instagram/mahershalaali

На международном фестивале Comic-Con в Сан-Диего 20 июля студия Marvel анонсировала несколько ближайших кинопроектов. Об этом сообщает Meduza.

До 2021 года выйдут новые фильмы о Черной Вдове, Торе, Докторе Стрэндже и других героях вселенной Marvel.

Также было объявлено о перезапуске кинофраншизы "Блейд" — о супергерое-охотнике на вампиров.

Дата выхода нового "Блейда"  пока не названа, но студия сообщила, что истребителя вампиров будет играть Махершала Али, известный по ролям в сериалах "Карточный домик" и "Настоящий детектив", а также в фильме"Зеленая книга", за который он получил "Оскара".

Как пишет The Hollywood Reporter, Али сам обратился к студии Marvel с идеей о перезапуске франшизы. Кто станет режиссером нового "Блейда", пока неизвестно.

Первая трилогия фильмов о Блейде выходила с 1998 по 2004 годы, главную роль в них играл Уэсли Снайпс. В сумме три фильма франшизы собрали 415 миллионов долларов при общем бюджете в 164 миллиона.

Как сообщали Українські Новини, "Мстители. Завершение" от Marvel побили мировой рекорд проката за первый уикенд.

Больше новостей о: Marvel Блейд Махершала Али

Архив
Новости
В Запорожской области членов избиркома поймали на попытке фальсификации результатов выборов 19:25
Явка на выборах Рады в Японии оставила 20%, а в Южной Корее - 28% 19:23
Текстовая трансляция. Украина выбирает парламент: Запад догоняет Восток по явке 19:23 Обновляется
Должность премьера может достаться Коболеву, Витренко или Данилюку, - кандидат от "Слуги народа" 19:05
Угощения в штабе
В штабе Вакарчука гостей кормят креветками, хамоном, дорогими сырами, а вечером обещают лобстеров 18:55
больше новостей
После жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание: прогноз погоды 06:00 Карта
Зеленский может начать наступление на Донбассе, – советник президента 20:45
Текстовая трансляция. Украина выбирает парламент: Запад догоняет Восток по явке 19:23 Обновляется
Коррупция в оборонке: НАБУ изъяло документы из "5 элемента" и "Богдан моторс" 14:28
Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ 17:55
больше новостей
Полторак заработал в июне в 5 раз больше оклада за счет "интенсивного труда" и премии 09:00 Документ
После жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание: прогноз погоды 06:00 Карта
Супрун заработала на 121 тыс. гривен меньше своего зама в июне 08:00 Документ
Коррупция в оборонке: НАБУ изъяло документы из "5 элемента" и "Богдан моторс" 14:28
Раскопки под Львовом. Фото: археолог Дмитрий Вертелецкий
Трипольскую амфору и орудия труда возрастом 5 тыс. лет нашли на горе под Львовом 20:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok