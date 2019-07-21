В "Блейде" от Marvel супергероя-охотника на вампиров сыграет Махершала Али

На международном фестивале Comic-Con в Сан-Диего 20 июля студия Marvel анонсировала несколько ближайших кинопроектов. Об этом сообщает Meduza.

До 2021 года выйдут новые фильмы о Черной Вдове, Торе, Докторе Стрэндже и других героях вселенной Marvel.

Также было объявлено о перезапуске кинофраншизы "Блейд" — о супергерое-охотнике на вампиров.



Дата выхода нового "Блейда" пока не названа, но студия сообщила, что истребителя вампиров будет играть Махершала Али, известный по ролям в сериалах "Карточный домик" и "Настоящий детектив", а также в фильме"Зеленая книга", за который он получил "Оскара".

Как пишет The Hollywood Reporter, Али сам обратился к студии Marvel с идеей о перезапуске франшизы. Кто станет режиссером нового "Блейда", пока неизвестно.

Первая трилогия фильмов о Блейде выходила с 1998 по 2004 годы, главную роль в них играл Уэсли Снайпс. В сумме три фильма франшизы собрали 415 миллионов долларов при общем бюджете в 164 миллиона.



Как сообщали Українські Новини, "Мстители. Завершение" от Marvel побили мировой рекорд проката за первый уикенд.