Троє чоловіків розпорошили газ на виборчій дільниці під Запоріжжям

У той час, як поліція отримала понад дві тисячи повідомлень про порушення на виборах, силовики затримали 3 чоловіків, що розпорошили газ на виборчій дільниці в Хортицькому районі Запорізької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Запорізької області, передають Українські Новини.

Поліцейські встановили, що невідомі з аерозольного балончика розпилили невідому речовину з різким запахом у відкрите вікно, де в цей час члени виборчої комісії підраховували голоси виборців, всіх присутніх вивели на вулицю.

Поліцейські встановили осіб, причетних до скоєння злочину.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування триває.

Поліцейські також повідомляють, що в день голосування в Запоріжжі поліцейські відкрили 2 кримінальні виробництва і склали 6 адміністративних протоколів.

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала в Київській області автобуси з підозрілими особами, які рухалися в напрямку Києва.

Також у день виборів на КПВВ "Майорське" знайшли кілька вибухонебезпечних предметів після повідомлення про мінування.