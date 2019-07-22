Троє чоловіків розпорошили газ на виборчій дільниці під Запоріжжям

У той час, як поліція отримала понад дві тисячи повідомлень про порушення на виборах, силовики затримали 3 чоловіків, що розпорошили газ на виборчій дільниці в Хортицькому районі Запорізької області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Запорізької області, передають Українські Новини.\r\nПоліцейські встановили, що невідомі з аерозольного балончика розпилили невідому речовину з різким запахом у відкрите вікно, де в цей час члени виборчої комісії підраховували голоси виборців, всіх присутніх вивели на вулицю.\r\nПоліцейські встановили осіб, причетних до скоєння злочину.\r\nПравоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.\r\nДосудове розслідування триває.\r\nПоліцейські також повідомляють, що в день голосування в Запоріжжі поліцейські відкрили 2 кримінальні виробництва і склали 6 адміністративних протоколів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліція затримала в Київській області автобуси з підозрілими особами, які рухалися в напрямку Києва.\r\nТакож у день виборів на КПВВ "Майорське" знайшли кілька вибухонебезпечних предметів після повідомлення про мінування.