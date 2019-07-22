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22 июля 2019, понедельник, 00:16 28
Силовые структуры 2019-07-22T00:21:30+03:00
Українські Новини
Автобусы с подозрительными лицами возле Киева задержала полиция

Автобусы с подозрительными лицами возле Киева задержала полиция

После того, как в день выборов на КПВВ "Майорское" нашли несколько взрывоопасных предметов после сообщения о минировании, полиция задержала в Киевской области автобусы с подозрительными лицами, которые двигались в направлении Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, за час до завершения выборов в полицию Киева поступило несколько сообщений от жителей Броваров, Борисполя и Василькова о передвижении автобусов с большим количеством людей в направлении столицы.

На данный момент полиция проверяет полученную информацию.

Во время остановки некоторых транспортных средств работники полиции обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев.

Задержание подозрительных лиц в Киевской области.Задержание подозрительных лиц в Киевской области.

Правоохранители сообщают, что в дальнейшем будут реагировать на такие сообщения, чтобы предупредить любые провокации.

Как сообщали Українськi Новини, неизвестный сообщил о минировании 14 избирательных участков в Киевском районе Харькова.

Тем временем полиция получила более двух тысяч сообщений о нарушениях на выборах, открыто 71 дело.

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Задержание подозрительных лиц в Киевской области.
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