Автобусы с подозрительными лицами возле Киева задержала полиция

После того, как в день выборов на КПВВ "Майорское" нашли несколько взрывоопасных предметов после сообщения о минировании, полиция задержала в Киевской области автобусы с подозрительными лицами, которые двигались в направлении Киева.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, за час до завершения выборов в полицию Киева поступило несколько сообщений от жителей Броваров, Борисполя и Василькова о передвижении автобусов с большим количеством людей в направлении столицы.\r\n\r\nНа данный момент полиция проверяет полученную информацию.\r\nВо время остановки некоторых транспортных средств работники полиции обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев.\r\nЗадержание подозрительных лиц в Киевской области.\r\nПравоохранители сообщают, что в дальнейшем будут реагировать на такие сообщения, чтобы предупредить любые провокации.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Iqzm6V8vfDU" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, неизвестный сообщил о минировании 14 избирательных участков в Киевском районе Харькова.\r\nТем временем полиция получила более двух тысяч сообщений о нарушениях на выборах, открыто 71 дело.