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21 липня 2019, неділя, 21:51 30
Вибори 2019-07-21T23:45:03+03:00
Українські Новини
Поліція отримала більше двох тисяч повідомлень про порушення на виборах, відкрито 71 справу

Поліція отримала більше двох тисяч повідомлень про порушення на виборах, відкрито 71 справу

Вибори
Вибори

Національна поліція розпочала 71 кримінальне провадження за фактом порушень на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

Про це повідомив на брифінгу перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передають Українські Новини.

"З початку позачергових виборів народних депутатів... було зареєстровано заяв та повідомлень 2 105, розпочато 71 кримінальне провадження та складено 66 адмінпротоколів", - сказав він.

При цьому Яровий заявив, що не було зафіксовано жодного постраждалого під час виборчого процесу.

Голова Нацполіціі Сергій Князєв зазначив, що найбільше провадежнь відкрито за статтею 160 Кримінального кодексу (підкуп виборців) - 9,8 - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, 7 - перешкоджання здійсненню виборчого права, 7 - фальсифікація виборчих документів.

Також він навів як приклад факт продажу пиріжків по 5 копійок біля дільниці, що також може вважатися агітацією.

Крім того, Князєв заявив, що наразі проводиться розслідування за фактом виявлення 12 вибухонебезпечних предметів в пункті пропуску "Майорське" (Донецька область).

Як повідомляли Українські Новини, в Україні завершилося голосування на виборах Ради.

Раніше у Запорізькій області членів виборчкому спіймали на спробі фальсифікації результатів виборів.

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