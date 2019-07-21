Інформацію про смерть президента Туркменістану дипломати назвали брехнею

Повідомлення про смерті президента Туркменістану Гурбангулі Бердимухамедова не відповідають дійсності.

Про це заявили ТАСС у неділю у посольстві республіки в Москві.

Раніше в неділю низка ЗМІ з посиланням на джерела розповсюдив інформацію про нібито смерть президента Туркменістану.

"Це абсолютна брехня, - сказав представник посольства. - Ми спростовуємо ці повідомлення".

Тим часом у підсумковій програмі Ватан туркменського державного телебачення, що вийшла в ефір о 21:00 за місцевим часом, були показані кадри з президентом. Судячи з усього, ці зйомки зроблені кілька днів тому, коли він вийшов у відпустку, повідомляє кореспондент "Радіо Азатлик" в Ашхабаді. Також, за його словами, ситуація в туркменській столиці залишається ординарною.

Гурбангулі Бердимухамедов прийшов до влади після смерті свого попередника Сапармурата Ніязова в грудні 2006 року. З тих пір в країні встановилася жорстка диктатура і культ особистості Бердимухамедова, якому присвоєно титул Аркадаг – Покровитель всіх туркмен.

У червні йому виповнилося 62 роки. В цьому році церемонії відрізнялися від попередніх років. Так була влаштована спеціальна молитва, на якій імам і міністри молилися про здоров'я Бердимухамедова. Останні кілька місяців з'являються чутки про тяжку хворобу туркменського лідера і він регулярно зникає з поля зору публіки на тривалий час.

Раніше повідомлялося, що в Туркменістані через дефіцит хліба перед магазинами шикуються величезні черги.

Крім того, в Туркменістані влада заборонила залишати країну людям до 40 років.