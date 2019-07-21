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21 липня 2019, неділя, 21:45 36
Азія 2019-07-21T23:45:03+03:00
Українські Новини
Інформацію про смерть президента Туркменістану дипломати назвали брехнею

Інформацію про смерть президента Туркменістану дипломати назвали брехнею

Повідомлення про смерті президента Туркменістану Гурбангулі Бердимухамедова не відповідають дійсності.

Про це заявили ТАСС у неділю у посольстві республіки в Москві.

Раніше в неділю низка ЗМІ з посиланням на джерела розповсюдив інформацію про нібито смерть президента Туркменістану.

"Це абсолютна брехня, - сказав представник посольства. - Ми спростовуємо ці повідомлення".

Тим часом у підсумковій програмі Ватан туркменського державного телебачення, що вийшла в ефір о 21:00 за місцевим часом, були показані кадри з президентом. Судячи з усього, ці зйомки зроблені кілька днів тому, коли він вийшов у відпустку, повідомляє кореспондент "Радіо Азатлик" в Ашхабаді. Також, за його словами, ситуація в туркменській столиці залишається ординарною.

Гурбангулі Бердимухамедов прийшов до влади після смерті свого попередника Сапармурата Ніязова в грудні 2006 року. З тих пір в країні встановилася жорстка диктатура і культ особистості Бердимухамедова, якому присвоєно титул Аркадаг – Покровитель всіх туркмен.

У червні йому виповнилося 62 роки. В цьому році церемонії відрізнялися від попередніх років. Так була влаштована спеціальна молитва, на якій імам і міністри молилися про здоров'я Бердимухамедова. Останні кілька місяців з'являються чутки про тяжку хворобу туркменського лідера і він регулярно зникає з поля зору публіки на тривалий час.

Раніше повідомлялося, що в Туркменістані через дефіцит хліба перед магазинами шикуються величезні черги.

Крім того, в Туркменістані влада заборонила залишати країну людям до 40 років.

 

 

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