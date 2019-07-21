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21 липня 2019, неділя, 21:38 21
Політика 2019-07-21T22:45:01+03:00
Українські Новини
Данилюк вважає Коболєва і Абромавічуса "новими обличчями"

Данилюк вважає Коболєва і Абромавічуса "новими обличчями"

Олександр Данилюк. Фото: kmu.gov.ua
Олександр Данилюк. Фото: kmu.gov.ua

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк вважає голову правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва і колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавічуса "новими обличчями".

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Для мене вони - нові обличчя, хоча я їх знаю. Насправді Коболєв управляє державною компанією, це не зовсім державний сектор - це бізнес. Абромавічус - він був міністром економіки, і досвід, який він отримав - він важливий", - сказав Данилюк.

Як повідомляли Українські Новини, Данилюк "буде реагувати", якщо Зеленський захоче призначити його прем'єром.

Раніше Олександр Данилюк заявив, що зацікавлений посадою прем'єр-міністра.

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