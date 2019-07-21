Зеленський хоче об'єднати три міністерства

Президент Володимир Зеленський за об'єднання Міністерство молоді і спорту, Міністерство інформаційної політики і Міністерство культури.

Про це він повідомив на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, передають Українські Новини.

"Я підтримую цю ідею, ідею об'єднання. Структура його з'явиться найближчим часом, коли буде новий уряд. У нас є вже наші розробки і наше бачення цього питання", - відповів Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, 21 липня Зеленський запропонував партії "Голос" формувати коаліцію з партією "Слуга народу" у Верховній Раді.

Партія "Слуга народу" має намір зареєструвати у Верховній Раді новий законопроект про імпічмент Президента.

Станом на 18:00 на виборах Верховної Ради 43,9% проголосували за партію "Слуга народу", 11,5% - за "Опозиційну платформу - За життя", 7,6% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 8,9% - за "Європейську солідарність", 6,3% - партію "Голос" за даними консорціуму "Національний exit-poll-2019".

За екзит-полу "1+1": 44,4% - за "Слугу народу", 12,5% - за платформу Бойка, 7,7% - за "Батьківщину", 8,5% - за "Євросолідарність", 6% - за "Голос".