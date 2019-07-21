"Слуга народу" заявила про перемогу своїх кандидатів по всіх мажоритарних округах Києва

Партія "Слуга народу", яка за попередніми результатами національного екзит-полу набирає 43,9% голосів, заявляє про перемогу своїх кандидатів по всіх мажоритарних округах Києва.

Про це на брифінгу сказав кандидат від партії, Генеральний директор медіахолдингу "1+1 Медіа" Олександр Ткаченко, передають Українські Новини.

"Радий повідомити, що на всіх 13 округах Києва перемагають кандидати від "Слуги народу",- сказав він.

За словами Ткаченка, також у двох округах Київської області перемагають Олександр Дубинський і Ольга Василевська.

Як повідомляли Українські Новини, в неділю, 21 липня, з 08:00 до 20:00 в Україні проходило голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

За даними exit-poll "1+1", 44,4% - за "Слугу народу", 12,5% - за платформу Бойка, 7,7% - за "Батьківщину", 8,5% - за "Євросолідарність", 6% - за "Голос".

За результатами екзит-полу "112", у Раду проходять "Слуга народу", платформа Бойка, "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос".

Тим часом Зеленський прийшов у штаб своєї партії відразу ж після завершення голосування на виборах в Україні.