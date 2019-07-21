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21 липня 2019, неділя, 20:32 24
Вибори 2019-07-21T20:53:13+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" заявила про перемогу своїх кандидатів по всіх мажоритарних округах Києва

"Слуга народу" заявила про перемогу своїх кандидатів по всіх мажоритарних округах Києва

Партія "Слуга народу", яка за попередніми результатами національного екзит-полу набирає 43,9% голосів, заявляє про перемогу своїх кандидатів по всіх мажоритарних округах Києва.

Про це на брифінгу сказав кандидат від партії, Генеральний директор медіахолдингу "1+1 Медіа" Олександр Ткаченко, передають Українські Новини.

"Радий повідомити, що на всіх 13 округах Києва перемагають кандидати від "Слуги народу",- сказав він.

За словами Ткаченка, також у двох округах Київської області перемагають Олександр Дубинський і Ольга Василевська.

Як повідомляли Українські Новини, в неділю, 21 липня, з 08:00 до 20:00 в Україні проходило голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

За даними exit-poll "1+1", 44,4% - за "Слугу народу", 12,5% - за платформу Бойка, 7,7% - за "Батьківщину", 8,5% - за "Євросолідарність", 6% - за "Голос".

За результатами екзит-полу "112", у Раду проходять "Слуга народу", платформа Бойка, "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос".

Тим часом Зеленський прийшов у штаб своєї партії відразу ж після завершення голосування на виборах в Україні.

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