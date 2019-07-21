У Рівному кандидат від партії Ляшка опублікував фото бюлетеня, в якому проголосував за себе

Кандидат в депутати Верховної Ради по мажоритарному округу № 152 у Рівному від Радикальної партії Олега Ляшка Роман Стасюк опублікував в соціальній мережі Facebook фотографію виборчого бюлетеня з відміткою навпроти свого прізвища.

Про це йдеться в повідомленні громадянської мережі "Опора", передають Українські Новини.

"Кандидат у народні депутати по 152 виборчому округу (р. Рівне) Роман Стасюк опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook фото виборчого бюлетеня з відміткою навпроти своєї кандидатури", - сказано в повідомленні.

Начальник Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Рівненській області Руслан Жук повідомив, що даний факт занесений до журналу обліку звернення громадян.

Зараз поліцейські опитують кандидата в народні депутати.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 закону "Про вибори народних депутатів України", голосування на виборах депутатів є таємним.

Згідно з Адміністративним кодексом, агітація під час виборів тягне накладення штрафу на громадян від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів.

Як повідомляли Українські Новини, в Запорізькій області членів виборчкому спіймали на спробі фальсифікації результатів виборів.

Тим часом через поширення даних екзит-полу КМІС звинуватив у порушенні низку ЗМІ.