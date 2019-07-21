підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
21 липня 2019, неділя, 19:05 28
Вибори 2019-07-21T21:30:05+03:00
Українські Новини
Посада прем'єра може дістатися Коболєву, Вітренку чи Данилюку, - кандидат від "Слуги народу"

Посада прем'єра може дістатися Коболєву, Вітренку чи Данилюку, - кандидат від "Слуги народу"

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу" Давид Арахамія (№4 у списку) припускає призначення прем'єр-міністром секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Данилюка, голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва або виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Такого роду люди (можуть бути призначені прем'єром). Які є професійними економістами, які можуть спокійно розмовляти англійською мовою, які знають вже, як працює держава, і не були в партіях і "міжсобойчиках", - відповів Арахамія на запитання журналіста, чи можливе призначення Данилюка, Коболєва або Вітренка на посаду прем'єр-міністра.

Кандидат у депутати зазначив, що команда Президента Володимира Зеленського вже обговорює до 4 кандидатур на цю посаду.

"Тимошенко там немає, і Палиці там немає", - додав Арахамія.

Як повідомляли Українські Новини, глава "Нафтогазу" отримав понад 1 млн гривень премії за кожний робочий день у 2018 році.

Також, отримавши гігантську премію, Коболєв вирішив відмовитися від зарплати.

Крім того, став відомий список, кому "Нафтогаз" виплатить гігантські премії.

Більше новин про: Андрій Коболєв Юрій Вітренко Давид Арахамія

Архів
Новини
Данилюк вважає Коболєва і Абромавічуса "новими обличчями" 21:38
"Голос" не збирається формувати коаліцію в Раді з проросійськими силами 21:30
Данилюк "буде реагувати", якщо Зеленський захоче призначити його прем'єром 21:27
Зеленський хоче об'єднати три міністерства 21:18
Зеленський знову пообіцяв подати в Раду новий законопроект про імпічмент Президента 21:12
більше новин
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
У Рівному на деяких виборчих дільницях зникло світло, їх роботу призупинено 15:50
На членів окружної комісії 94 округу тиснуть з Центрвиборчкому, щоб замінити склад ДВК, - ЗМІ 15:05
Поплавський заявив, що віддав свій голос "за мир та відродження українського села" 15:01
На 100 окрузі Кіровоградської області військові демонструють заповнені бюлетені керівництву, - Мурдий 11:09
більше новин
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
Розкопки під Львовом. Фото: археолог Дмитро Вертелецький
Трипільську амфору і знаряддя праці віком 5 тис. років знайшли на горі під Львовом 20:10
Відео дня: видовищний пілотаж українських льотчиків під хмарами Британії 19:36
Національний експертно-будівельний альянс запрошує провідні кадри до розробки та втілення проектів з реконструкції країни, - Віктор Лещинський 17:16
Через поширення даних екзит-полу КМІС звинуватив у порушенні закону низку ЗМІ 17:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok