Посада прем'єра може дістатися Коболєву, Вітренку чи Данилюку, - кандидат від "Слуги народу"

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу" Давид Арахамія (№4 у списку) припускає призначення прем'єр-міністром секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Данилюка, голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва або виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Такого роду люди (можуть бути призначені прем'єром). Які є професійними економістами, які можуть спокійно розмовляти англійською мовою, які знають вже, як працює держава, і не були в партіях і "міжсобойчиках", - відповів Арахамія на запитання журналіста, чи можливе призначення Данилюка, Коболєва або Вітренка на посаду прем'єр-міністра.

Кандидат у депутати зазначив, що команда Президента Володимира Зеленського вже обговорює до 4 кандидатур на цю посаду.

"Тимошенко там немає, і Палиці там немає", - додав Арахамія.

Як повідомляли Українські Новини, глава "Нафтогазу" отримав понад 1 млн гривень премії за кожний робочий день у 2018 році.

Також, отримавши гігантську премію, Коболєв вирішив відмовитися від зарплати.

Крім того, став відомий список, кому "Нафтогаз" виплатить гігантські премії.