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21 липня 2019, неділя, 18:56 6
Події 2019-07-21T18:56:02+03:00
Українські Новини
У Львівській області 19-річний водій збив жінку та двох її дітей

У Львівській області 19-річний водій збив жінку та двох її дітей

ДТП у Сколівському районі. Фото: прес-служба Нацполиции Львівської області
ДТП у Сколівському районі. Фото: прес-служба Нацполиции Львівської області

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 21 липня, близько 6.50 на автодорозі Київ - Чоп у селі Козьова, Сколівського району. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Львівської області.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля "Рено Трафік", 19-річний житель Сколівського району, виїхав за межі проїжджої частини дороги на зупинку та скоїв наїзд на жінку та двох дітей. Після цього автомобіль з'їхав у кювет і перекинувся.

42-річну жительку Сколівського району та двох її дочок у віці 12 і 14 років з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Незважаючи на зусилля медиків, жінка померла, діагнози дітей уточнюються.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляли Українські Новини, біля нового мосту в Києві п'яний водій потрапив в смертельне ДТП.

Раніше через смертельне ДТП біля метро утворилася величезна пробка.

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