Водитель Daewoo выехал на встречку возле метро в Киеве и погиб, образовалась огромная пробка

В пятницу, 19 июля, в Киеве на улице Братиславской, на путепроводе возле рынка "Юность" произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Hyundai i30. В результате аварии погиб мужчина, еще два человека госпитализированы, сообщает "Информатор".\r\nВызов на линию экстренных служб поступил около 17:36.\r\nПо предварительной информации правоохранителей, Daewoo ехал в сторону Троещины, а Hyundai в противоположном направлении. На съезде с путепровода водитель Nexia выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб протаранил i30. Есть видео, на котором видно, что виновник аварии плавно начинает уходить влево.\r\n\r\nОт полученных водитель Daewoo скончался на месте. Водителя и пассажирку Hyundai госпитализировали в больницу. Они получили незначительные травмы. Тело погибшего мужчины вырезали спасатели ГосЧС.\r\n\r\nАвтомобили раскидало в разные стороны проезжей части. Из-за этого движение по путепроводу в сторону станции метро "Черниговская" ограничено. Образовалась пробка. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики, следственно-оперативная группа и спасатели. Обстоятельства аварии выясняются.\r\n\r\n\r\nСмертельное ДТП на "Черниговской" в Киеве. Фото: "Информатор"\r\n