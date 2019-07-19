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19 июля 2019, пятница, 21:14 116
Происшествия 2019-07-19T21:26:44+03:00
Українські Новини
Водитель Daewoo выехал на встречку возле метро в Киеве и погиб, образовалась огромная пробка

Водитель Daewoo выехал на встречку возле метро в Киеве и погиб, образовалась огромная пробка

В пятницу, 19 июля, в Киеве на улице Братиславской, на путепроводе возле рынка "Юность" произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Hyundai i30. В результате аварии погиб мужчина, еще два человека госпитализированы, сообщает "Информатор".

Вызов на линию экстренных служб поступил около 17:36.

По предварительной информации правоохранителей, Daewoo ехал в сторону Троещины, а Hyundai в противоположном направлении. На съезде с путепровода водитель Nexia выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб протаранил i30. Есть видео, на котором видно, что виновник аварии плавно начинает уходить влево.

От полученных водитель Daewoo скончался на месте. Водителя и пассажирку Hyundai госпитализировали в больницу. Они получили незначительные травмы. Тело погибшего мужчины вырезали спасатели ГосЧС.

Автомобили раскидало в разные стороны проезжей части. Из-за этого движение по путепроводу в сторону станции метро "Черниговская" ограничено. Образовалась пробка. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики, следственно-оперативная группа и спасатели. Обстоятельства аварии выясняются.

Смертельное ДТП на Черниговской в Киеве. Фото: Смертельное ДТП на "Черниговской" в Киеве. Фото: "Информатор"

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