У Покровську громадяни надрукували собі посвідчення журналістів - поліція почала розслідування

Національна поліція почала досудове розслідування за підозрою в підробці посвідчень журналістів, які були виявлені на виборчій дільниці громадянами в неділю у Покровську Донецької області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби управління Нацполіції в області, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, на ділянці виявлені люди з журналістськими посвідченнями, які роздруковані на принтері.\r\nПоліція вважає, що дані посвідчення мають ознаки підробки.\r\nРозпочато досудове розслідування за ознаками ст. 358 Кримінального кодексу (Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, явка на виборах в Раду на Сході в два рази вища, ніж на Заході. Раніше поліція отримала 1614 повідомлень про злочини, а також відкрила 33 кримінальні провадження за фактом порушень при голосуванні на виборах до Верховної Ради.У неділю, 21 липня, о 08:00 в Україні почалося голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.