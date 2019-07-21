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21 липня 2019, неділя, 15:50 300
Події 2019-07-21T18:15:02+03:00
Українські Новини
У Рівному на деяких виборчих дільницях зникло світло, їх роботу призупинено

У Рівному на деяких виборчих дільницях зникло світло, їх роботу призупинено

Виборча ділянка без світла. Фото: Чарівне
Виборча ділянка без світла. Фото: Чарівне

Сьогодні, 21 липня, в Рівному через відсутність світла на деяких виборчих дільницях була припинена робота. Про це повідомляє "112".

Так, повідомляється, що через відсутність світла на дільницях настільки темно, що члени комісії та виборці майже нічого не бачать.

"На виборчій дільниці, де я перебуваю, очікують 2007 виборців, з них станом на 12:00 встигли проголосувати 365, переважно це люди похилого віку", - повідомив кореспондент.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, відключення електроенергії відбулося через пошкодження абонентської кабельної лінії. На виборчому окрузі №152 без світла залишилася виборча дільниця №561/011, яка розміщена в приміщенні бібліотеки в будівлі клубу на вул. Чорновола, 101Е. Там співробітники ДСНС задіяли пересувні електростанції, щоб запобігти закриттю ділянки.

Як повідомляли Українські Новини, в Дніпрі на виборчій ділянці сталася пожежа.

Тим часом, за даними "Опори", у Житомирській області біля виборчої ділянки затримали чоловіків з битою, пістолетом і ножем.

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