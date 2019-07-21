У Житомирській області біля виборчої дільниці затримали чоловіків з битою, пістолетом та ножем, - "Опора"

Громадянська мережа "Опора" заявляє, що правоохоронці затримали 3 озброєних чоловіків у Коростишеві Житомирської області.

Про це йдеться в повідомленні "Опори", передають Українські Новини.

"В місті Коростишів Житомирської області (округ №66) біля однієї ділянок правоохоронці затримали 3 молодих людей, в автомобілі яких був пістолет, біта і ніж", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, підозрілих молодих людей в автомобілі ВАЗ біля однієї з ділянок райцентру помітив поліцейський, який охороняв правопорядок біля дільничної виборчої комісії, і повідомив про це чергового відділу.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група і спецназівці.

Під час перевірки було встановлено, що у вказаному транспортному засобі перебували троє 20-річних хлопців.

Під час огляду ВАЗа правоохоронці виявили та вилучили пістолет, зовні схожий на пневматичний, биту і ніж.

Як повідомляли Українські Новини, поліція отримала вже понад 600 повідомлень про порушення на виборах.

Також на виборах в Раду 27 виборчих дільниць відкрилися з запізненням.