У Житомирській області біля виборчої дільниці затримали чоловіків з битою, пістолетом та ножем, - "Опора"

Громадянська мережа "Опора" заявляє, що правоохоронці затримали 3 озброєних чоловіків у Коростишеві Житомирської області.\r\nПро це йдеться в повідомленні "Опори", передають Українські Новини.\r\n"В місті Коростишів Житомирської області (округ №66) біля однієї ділянок правоохоронці затримали 3 молодих людей, в автомобілі яких був пістолет, біта і ніж", - йдеться в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, підозрілих молодих людей в автомобілі ВАЗ біля однієї з ділянок райцентру помітив поліцейський, який охороняв правопорядок біля дільничної виборчої комісії, і повідомив про це чергового відділу.\r\nНа місце події виїхала слідчо-оперативна група і спецназівці.\r\nПід час перевірки було встановлено, що у вказаному транспортному засобі перебували троє 20-річних хлопців.\r\nПід час огляду ВАЗа правоохоронці виявили та вилучили пістолет, зовні схожий на пневматичний, биту і ніж.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліція отримала вже понад 600 повідомлень про порушення на виборах.\r\nТакож на виборах в Раду 27 виборчих дільниць відкрилися з запізненням.