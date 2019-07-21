На виборах у Раду проголосували понад 19% виборців в 195 з 199 округів

19,24% виборців в 195 з 199 округів у всіх областях проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 12:00.\r\nПро це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nСтаном на 12:00 більш низька явка на Заході, порівняно з іншими регіонами України.\r\nНайнижча явка в Чернівецькій (12,21%) та Закарпатської (12,32%) областях, а найвища - в Луганській (25,37%) і Полтавській (23,25%).\r\n\r\n\r\n\r\nРегіон (діапазон округів)\r\n \r\nАктивність виборців, %\r\n\r\n\r\nПо Україні\r\n \r\n19,24\r\n\r\n\r\nВінницька область (11-18)\r\n \r\n18,68\r\n\r\n\r\nВолинська область (19-23)\r\n \r\n15,77\r\n\r\n\r\nДніпропетровська область (24-40)\r\n \r\n22,53\r\n\r\n\r\nДонецька область (41-61)\r\n \r\n21,62\r\n\r\n\r\nЖитомирська область (62-67)\r\n \r\n19,25\r\n\r\n\r\nЗакарпатська область (68-73)\r\n \r\n12,32\r\n\r\n\r\nЗапорізька область (74-82)\r\n \r\n22,96\r\n\r\n\r\nІвано-Франківськаобласть (83-89)\r\n \r\n13,07\r\n\r\n\r\nКиївська область (90-98)\r\n \r\n19,46\r\n\r\n\r\nКіровоградська область (99-103)\r\n \r\n21,61\r\n\r\n\r\nЛуганська область (104-114)\r\n \r\n25,37\r\n\r\n\r\nЛьвівська область (115-126)\r\n \r\n13,66\r\n\r\n\r\nМиколаївська область (127-132)\r\n \r\n20,72\r\n\r\n\r\nОдеська область (133-143)\r\n \r\n18,43\r\n\r\n\r\nПолтавська область (144-151)\r\n \r\n23,25\r\n\r\n\r\nРівненська область (152-156)\r\n \r\n16,19\r\n\r\n\r\nСумська область (157-162)\r\n \r\n20,46\r\n\r\n\r\nТернопільська область (163-167)\r\n \r\n19,19\r\n\r\n\r\nХарківська область (168-181)\r\n \r\n22,53\r\n\r\n\r\nХерсонська область (182-186)\r\n \r\n21,72\r\n\r\n\r\nХмельницька область (187-193)\r\n \r\n20,46\r\n\r\n\r\nЧеркаська область (194-200)\r\n \r\n22,67\r\n\r\n\r\nЧернівецька область (201-204)\r\n \r\n12,21\r\n\r\n\r\nЧернігівська область (205-210)\r\n \r\n22,54\r\n\r\n\r\nКиїв (211-223)\r\n \r\n16,63\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомили Українські Новини, в Австралії закінчилося голосування: на вибори прийшли всього 4% виборців.\r\nТим часом за виборами онлайн можна поспостерігати тут.