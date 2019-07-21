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21 липня 2019, неділя, 14:47 12
Вибори 2019-07-21T16:15:03+03:00
Українські Новини
На виборах у Раду проголосували понад 19% виборців в 195 з 199 округів

На виборах у Раду проголосували понад 19% виборців в 195 з 199 округів

Вибори, голосування
Вибори, голосування

19,24% виборців в 195 з 199 округів у всіх областях проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 12:00.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Станом на 12:00 більш низька явка на Заході, порівняно з іншими регіонами України.

Найнижча явка в Чернівецькій (12,21%) та Закарпатської (12,32%) областях, а найвища - в Луганській (25,37%) і Полтавській (23,25%).

Регіон (діапазон округів)   Активність виборців, %
По Україні   19,24
Вінницька область (11-18)   18,68
Волинська область (19-23)   15,77
Дніпропетровська область (24-40)   22,53
Донецька область (41-61)   21,62
Житомирська область (62-67)   19,25
Закарпатська область (68-73)   12,32
Запорізька область (74-82)   22,96
Івано-Франківськаобласть (83-89)   13,07
Київська область (90-98)   19,46
Кіровоградська область (99-103)   21,61
Луганська область (104-114)   25,37
Львівська область (115-126)   13,66
Миколаївська область (127-132)   20,72
Одеська область (133-143)   18,43
Полтавська область (144-151)   23,25
Рівненська область (152-156)   16,19
Сумська область (157-162)   20,46
Тернопільська область (163-167)   19,19
Харківська область (168-181)   22,53
Херсонська область (182-186)   21,72
Хмельницька область (187-193)   20,46
Черкаська область (194-200)   22,67
Чернівецька область (201-204)   12,21
Чернігівська область (205-210)   22,54
Київ (211-223)   16,63

Як повідомили Українські Новини, в Австралії закінчилося голосування: на вибори прийшли всього 4% виборців.

Тим часом за виборами онлайн можна поспостерігати тут.

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