На виборах у Раду проголосували понад 19% виборців в 195 з 199 округів

19,24% виборців в 195 з 199 округів у всіх областях проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 12:00.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Станом на 12:00 більш низька явка на Заході, порівняно з іншими регіонами України.

Найнижча явка в Чернівецькій (12,21%) та Закарпатської (12,32%) областях, а найвища - в Луганській (25,37%) і Полтавській (23,25%).

Регіон (діапазон округів) Активність виборців, % По Україні 19,24 Вінницька область (11-18) 18,68 Волинська область (19-23) 15,77 Дніпропетровська область (24-40) 22,53 Донецька область (41-61) 21,62 Житомирська область (62-67) 19,25 Закарпатська область (68-73) 12,32 Запорізька область (74-82) 22,96 Івано-Франківськаобласть (83-89) 13,07 Київська область (90-98) 19,46 Кіровоградська область (99-103) 21,61 Луганська область (104-114) 25,37 Львівська область (115-126) 13,66 Миколаївська область (127-132) 20,72 Одеська область (133-143) 18,43 Полтавська область (144-151) 23,25 Рівненська область (152-156) 16,19 Сумська область (157-162) 20,46 Тернопільська область (163-167) 19,19 Харківська область (168-181) 22,53 Херсонська область (182-186) 21,72 Хмельницька область (187-193) 20,46 Черкаська область (194-200) 22,67 Чернівецька область (201-204) 12,21 Чернігівська область (205-210) 22,54 Київ (211-223) 16,63

Як повідомили Українські Новини, в Австралії закінчилося голосування: на вибори прийшли всього 4% виборців.

Тим часом за виборами онлайн можна поспостерігати тут.