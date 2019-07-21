Фото дня: Обв'язану мотузкою і "опечатану" каструлю використовують замість сейфа на виборчій дільниці

На одному з виборчих дільниць в Кіровоградській області намагалися використовувати замість сейфа каструлю. Про це повідомила користувач Facebook Валентина Стеценко, прикріпивши до повідомленням відповідні фото.

Повідомлення датоване ще 18 липня. На думку Стеценко, голова виборчкому таким чином намагався перешкоджати проведенню виборів.

Каструля замість сейфа. Фото: Валентина Стеценко

"Сільський голова Великоандрусивской ВІДГ від партії Батьківщина Іващенко Н.І. умисно протиправно, використовуючи своє службове становище, перешкоджає проведенню виборів народних депутатів України на виборчій дільниці", - написала вона.

За її словами, проблему дозволила старший лейтенант Світловодського відділу поліції, яка привезла на ділянку сейф.

Як повідомляли Українські Новини, поліція отримала вже понад 600 повідомлень про порушення на виборах.

на виборах в Раду вчасно відкрилися лише 3 тисячі виборчих дільниць 30.

Тим часом за виборами онлайн можна поспостерігати тут.