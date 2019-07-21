На одному з виборчих дільниць в Кіровоградській області намагалися використовувати замість сейфа каструлю. Про це повідомила користувач Facebook Валентина Стеценко, прикріпивши до повідомленням відповідні фото.\r\nПовідомлення датоване ще 18 липня. На думку Стеценко, голова виборчкому таким чином намагався перешкоджати проведенню виборів.\r\n\r\n\r\n\r\nКаструля замість сейфа. Фото: Валентина Стеценко\r\n"Сільський голова Великоандрусивской ВІДГ від партії Батьківщина Іващенко Н.І. умисно протиправно, використовуючи своє службове становище, перешкоджає проведенню виборів народних депутатів України на виборчій дільниці", - написала вона.\r\nЗа її словами, проблему дозволила старший лейтенант Світловодського відділу поліції, яка привезла на ділянку сейф.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліція отримала вже понад 600 повідомлень про порушення на виборах.\r\nна виборах в Раду вчасно відкрилися лише 3 тисячі виборчих дільниць 30.\r\nТим часом за виборами онлайн можна поспостерігати тут.