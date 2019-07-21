На початку тижня в Україну повернуться дощі і грози

22 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі з грозами, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, удень із грозами, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +11...+17 градусів, вдень +22 ...+28 градусів.

У Карпатах короткочасні дощі, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +19 ... +24 градусів.

У Моршині короткочасні дощі, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Трускавці короткочасні дощі, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Сваляві короткочасні дощі, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +11...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+31 градус.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +12...+18 градусів, вдень +26...+32 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, лише в Одеській та Миколаївській областях вдень місцями короткочасні дощі і грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +14...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси.

У Ялті без опадів, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +29...+31 градус.

21 липня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +21...+25 градусів, в Дніпрі в межах Києва +21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, у день виборів Україну накриє спека до +33 і локальні дощі.

Також після спекотних вихідних Україну знову накриє відчутне похолодання.