На початку тижня в Україну повернуться дощі і грози

22 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі з грозами, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, удень із грозами, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, температура вночі +11...+17 градусів, вдень +22 ...+28 градусів.\r\nУ Карпатах короткочасні дощі, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +19 ... +24 градусів.\r\nУ Моршині короткочасні дощі, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nУ Трускавці короткочасні дощі, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nУ Сваляві короткочасні дощі, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м\/с, температура вночі +11...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, температура вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+31 градус.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, температура вночі +12...+18 градусів, вдень +26...+32 градуси.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, лише в Одеській та Миколаївській областях вдень місцями короткочасні дощі і грози, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, температура вночі +14...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, температура вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси.\r\nУ Ялті без опадів, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +29...+31 градус.\r\n21 липня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +21...+25 градусів, в Дніпрі в межах Києва +21 градус.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у день виборів Україну накриє спека до +33 і локальні дощі.\r\nТакож після спекотних вихідних Україну знову накриє відчутне похолодання.