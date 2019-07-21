підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
21 липня 2019, неділя, 14:10 17
Події 2019-07-21T16:15:03+03:00
Українські Новини
Двоє військових загинули і двоє поранені через підрив вибухівки біля Щастя

Двоє військових загинули і двоє поранені через підрив вибухівки біля Щастя

2 військових загинули і 2 поранені через підриву на невідомий вибуховий пристрій поблизу Щастя (Луганська область).

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні близько 8:25 під час висування на спостережний пост чотового опорного пункту в районі населеного пункту Щастя підірвалися на невідомому вибуховий пристрій, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, двоє військовослужбовців", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, в результаті вибуху бійці отримали поранення несумісні з життям і загинули на місці підриву.

Крім цього, в результаті вибуху двоє військовослужбовців отримали поранення.

Була проведена евакуація постраждалих до міської лікарні, стан їх здоров'я - задовільний.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 26 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 20 липня, 2 військовослужбовців отримали поранення.

Раніше на Донбасі бойовики спровокували відповідь вогонь і втратили чотирьох "бійців" пораненими.

Більше новин про: війна на Донбасі Підрив мосту

Архів
Новини
Вибори в Антарктиді. Фото: uаc.gov.ua
В Антарктиді закінчилося голосування, проголосували всі 12 українців 16:01
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
У Рівному на деяких виборчих дільницях зникло світло, їх роботу призупинено 15:50
У Житомирській області біля виборчої дільниці затримали чоловіків з битою, пістолетом та ножем, - "Опора" 15:30
На 2 дільницях у Рівненській області виборці отримали бюлетені без паспортів, - "Опора" 15:29
більше новин
Зеленський може почати наступ на Донбасі, – радник президента 20:45
На членів окружної комісії 94 округу тиснуть з Центрвиборчкому, щоб замінити склад ДВК, - ЗМІ 15:05
На кандидата в депутати Сергія Рибалку чинять тиск, силовики намагаються тиснути на бізнес, - адвокат 16:17
На 100 окрузі Кіровоградської області військові демонструють заповнені бюлетені керівництву, - Мурдий 11:09
Сергій Рибалка закликав СБУ, МВС і ЦВК зупинити фальсифікації в 107 виборчому окрузі 11:49 Документ
більше новин
Неприємна процедура: Члени Офісу Президента не планують публікувати декларації 19:08
Розкопки під Львовом. Фото: археолог Дмитро Вертелецький
Трипільську амфору і знаряддя праці віком 5 тис. років знайшли на горі під Львовом 20:10
Національний експертно-будівельний альянс запрошує провідні кадри до розробки та втілення проектів з реконструкції країни, - Віктор Лещинський 17:16
Відео дня: видовищний пілотаж українських льотчиків під хмарами Британії 19:36
Зеленський звільнив 5 послів, призначених Порошенком та Януковичем 17:29
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok