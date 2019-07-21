Двоє військових загинули і двоє поранені через підрив вибухівки біля Щастя

2 військових загинули і 2 поранені через підриву на невідомий вибуховий пристрій поблизу Щастя (Луганська область).

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні близько 8:25 під час висування на спостережний пост чотового опорного пункту в районі населеного пункту Щастя підірвалися на невідомому вибуховий пристрій, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, двоє військовослужбовців", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, в результаті вибуху бійці отримали поранення несумісні з життям і загинули на місці підриву.

Крім цього, в результаті вибуху двоє військовослужбовців отримали поранення.

Була проведена евакуація постраждалих до міської лікарні, стан їх здоров'я - задовільний.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 26 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 20 липня, 2 військовослужбовців отримали поранення.

Раніше на Донбасі бойовики спровокували відповідь вогонь і втратили чотирьох "бійців" пораненими.