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21 липня 2019, неділя, 13:42 10
Події 2019-07-21T15:30:02+03:00
Українські Новини
КПВВ "Майорське" дійсно замінували: знайшли вибухівку

КПВВ "Майорське" дійсно замінували: знайшли вибухівку

Державна служба з надзвичайних ситуацій ініціювала питання про тимчасове закриття контрольного пункту в'їзду-виїзду Майорське у Донецькій області через виявлення вибухівки. Про це повідомляє голова ДСНС Микола Чечоткін в Facebook.

За його словами, в ході обстеження території пункту пропуску Майорське піротехніки виявили вибухонебезпечний предмет. ДСНС ініціювало питання про тимчасове припинення роботи КПВВ для додаткового обстеження території.

"З метою недопущення загибелі та травмування цивільного населення, яке перетинає КПВВ, територіальним підрозділом ДСНС ініційовано питання про тимчасове припинення функціонування КПВВ Майорське для додаткового і ретельного обстеження його території", - заявив глава ДСНС.

Нагадаємо, КПВВ "Майорське" на Донбасі не працює через "мінування"

Раніше поліція проводила евакуацію 5 тис. чоловік через повідомлення про мінування 32 об'єктів у Кривому Розі.

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