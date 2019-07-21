На виборах Ради проголосували 13,61% виборців у 5 з 199 округів

13,61% виборців у 5 з 199 округів проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 12:00. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\n13,61% виборців у 5 зі 199 округів проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 12: 00. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\n\r\n\r\n\r\nРегіон (діапазон округів)\r\nАктивність виборців, %\r\n\r\n\r\nПо Україні\r\n13,61\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\nВінницька область (11-18)\r\nдані відсутні\r\n\r\n\r\nВолинська область (19-23)\r\n12,08\r\n\r\n\r\nДніпропетровська область (24-40)\r\nдані відсутні\r\n\r\n\r\nДонецька область (41-61)\r\n17,12\r\n\r\n\r\nЖитомирська область (62-67)\r\nдані відсутні\r\n\r\n\r\nЗакарпатська область (68-73)\r\nдані відсутні\r\n\r\n\r\nЗапорізька область (74-82)\r\nдані відсутні\r\n\r\n\r\nІвано-Франківська область (83-89)\r\nдані відсутні\r\n\r\n\r\nКиівська область (90-98)\r\nдані відсутні\r\n\r\n\r\nКіровоградська область (99-103)\r\nдані відсутні\r\n\r\n\r\nЛуганська область (104-114)\r\nдані відсутні\r\n\r\n\r\nЛьвівська область (115-126)\r\n11,40\r\n\r\n\r\nМиколаївська область (127-132)\r\nдані відсутні\r\n\r\n\r\nОдеська область (133-143)\r\n13,88\r\n\r\n\r\nПолтавська область (144-151)\r\nдані відсутні\r\n\r\n\r\nРівненська область (152-156)\r\nдані відсутні\r\n\r\n\r\nСумська область (157-162)\r\nдані відсутні\r\n\r\n\r\nТернопільська область (163-167)\r\nдані відсутні\r\n\r\n\r\nХарківська область (168-181)\r\nдані відсутні\r\n\r\n\r\nХерсонська область (182-186)\r\nдані відсутні\r\n\r\n\r\nХмельницька область (187-193)\r\nдані відсутні\r\n\r\n\r\nЧеркаська область (194-200)\r\nдані відсутні\r\n\r\n\r\nЧернівецька область (201-204)\r\nдані відсутні\r\n\r\n\r\nЧернігівська область (205-210)\r\nдані відсутні\r\n\r\n\r\nКиїв (211-223)\r\nдані відсутні\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомили Українські Новини, в Дніпрі на виборчій дільниці сталася пожежа.\r\nТим часом за виборами онлайн можна поспостерігати тут.