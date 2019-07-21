На виборах Ради проголосували 13,61% виборців у 5 з 199 округів

13,61% виборців у 5 з 199 округів проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 12:00. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

13,61% виборців у 5 зі 199 округів проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 12: 00. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Регіон (діапазон округів) Активність виборців, % По Україні 13,61 Вінницька область (11-18) дані відсутні Волинська область (19-23) 12,08 Дніпропетровська область (24-40) дані відсутні Донецька область (41-61) 17,12 Житомирська область (62-67) дані відсутні Закарпатська область (68-73) дані відсутні Запорізька область (74-82) дані відсутні Івано-Франківська область (83-89) дані відсутні Киівська область (90-98) дані відсутні Кіровоградська область (99-103) дані відсутні Луганська область (104-114) дані відсутні Львівська область (115-126) 11,40 Миколаївська область (127-132) дані відсутні Одеська область (133-143) 13,88 Полтавська область (144-151) дані відсутні Рівненська область (152-156) дані відсутні Сумська область (157-162) дані відсутні Тернопільська область (163-167) дані відсутні Харківська область (168-181) дані відсутні Херсонська область (182-186) дані відсутні Хмельницька область (187-193) дані відсутні Черкаська область (194-200) дані відсутні Чернівецька область (201-204) дані відсутні Чернігівська область (205-210) дані відсутні Київ (211-223) дані відсутні

Як повідомили Українські Новини, в Дніпрі на виборчій дільниці сталася пожежа.

Тим часом за виборами онлайн можна поспостерігати тут.