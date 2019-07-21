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21 липня 2019, неділя, 12:23 25
Вибори 2019-07-21T16:08:56+03:00
Українські Новини
На виборах Ради проголосували 13,61% виборців у 5 з 199 округів

На виборах Ради проголосували 13,61% виборців у 5 з 199 округів

Вибори, Голосування
Вибори, Голосування

13,61% виборців у 5 з 199 округів проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 12:00. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

13,61% виборців у 5 зі 199 округів проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 12: 00. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Регіон (діапазон округів) Активність виборців, %
По Україні 13,61
   
Вінницька область (11-18) дані відсутні
Волинська область (19-23) 12,08
Дніпропетровська область (24-40) дані відсутні
Донецька область (41-61) 17,12
Житомирська область (62-67) дані відсутні
Закарпатська область (68-73) дані відсутні
Запорізька область (74-82) дані відсутні
Івано-Франківська область (83-89) дані відсутні
Киівська область (90-98) дані відсутні
Кіровоградська область (99-103) дані відсутні
Луганська область (104-114) дані відсутні
Львівська область (115-126) 11,40
Миколаївська область (127-132) дані відсутні
Одеська область (133-143) 13,88
Полтавська область (144-151) дані відсутні
Рівненська область (152-156) дані відсутні
Сумська область (157-162) дані відсутні
Тернопільська область (163-167) дані відсутні
Харківська область (168-181) дані відсутні
Херсонська область (182-186) дані відсутні
Хмельницька область (187-193) дані відсутні
Черкаська область (194-200) дані відсутні
Чернівецька область (201-204) дані відсутні
Чернігівська область (205-210) дані відсутні
Київ (211-223) дані відсутні

Як повідомили Українські Новини, в Дніпрі на виборчій дільниці сталася пожежа.

Тим часом за виборами онлайн можна поспостерігати тут.

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