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21 липня 2019, неділя, 11:52 11
Події 2019-07-21T15:15:03+03:00
Українські Новини
Біля Африки загорівся український корабель: зник моряк

Біля Африки загорівся український корабель: зник моряк

На борту українського траулера "Іван Голубець" біля берегів Західної Африки спалахнула пожежа, під час якого пропав безвісти один моряк. Про це повідомляє "Думська" з посиланням на заяви членів екіпажу.

В результаті НП, яке сталося 20 липня, сильно палала задня частина судна. Під час інциденту пропав один моряк – моторист, зараз ведуться його пошуки.

Як пише в Twitter користувач Octopus_Vittоld, в екіпажі судна були і українці, і росіяни. На допомогу українському траулера прийшло судно "Капітан Сухондяевский", яке взяло "Івана Голубця" на буксир, щоб відтягнути до берега.

Как сообщали Українські Новини, моряк-українець после 5 дней запою вистрибнув за борт вместе с чемоданом.

Раніше повідомлялося, на борту іноземного танкера виявили мертвим українця.

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