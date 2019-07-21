Біля Африки загорівся український корабель: зник моряк

На борту українського траулера "Іван Голубець" біля берегів Західної Африки спалахнула пожежа, під час якого пропав безвісти один моряк. Про це повідомляє "Думська" з посиланням на заяви членів екіпажу.

В результаті НП, яке сталося 20 липня, сильно палала задня частина судна. Під час інциденту пропав один моряк – моторист, зараз ведуться його пошуки.

Як пише в Twitter користувач Octopus_Vittоld, в екіпажі судна були і українці, і росіяни. На допомогу українському траулера прийшло судно "Капітан Сухондяевский", яке взяло "Івана Голубця" на буксир, щоб відтягнути до берега.

Информация на данный час горит траулер "Иван Голубец", экипаж Украина, Россияне. Траулер "Капитан Сухондяевский" взял судно на буксир тащит к берегу. Экипаж, горящего судна эвакуировался, но пропал моторист, ведутся поиски. pic.twitter.com/jeMctHYBey — 🐙Octopus_Vittоld.⚓️ (@vitpat68) July 20, 2019

Как сообщали Українські Новини, моряк-українець после 5 дней запою вистрибнув за борт вместе с чемоданом.