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15 июля 2019, понедельник, 23:30 41
Общество 2019-07-15T23:30:55+03:00
Українські Новини
На борту иностранного танкера обнаружили мертвым украинца, – Фонд помощи морякам

На борту иностранного танкера обнаружили мертвым украинца, – Фонд помощи морякам

Ассоль.
Ассоль.

На борту танкера Gas Aegean, который шел под либерийским флагом в Индийском океане обнаружили мертвого украинского моряка.

Об этом сообщил Фонд помощи морякам "Ассоль".

"Экипаж обнаружил без признаков жизни одновременно двух моряков. Один из погибших – 34-летний второй механик из Измаила (Одесская область), еще один – 39-летний моряк из России", – сказано в сообщении.

Причины смерти моряков неизвестны, их тела отправили на экспертизу. По неподтвержденной информации, накануне они распивали спирт, который взяли в госпитале.

Gas Aegean шел из Франции в Восточную Индию, однако после того, как тела погибших обнаружили, танкер сменил курс и направился в Шри-Ланку.

Напомним, Зеленский рассказал, что на его желтых браслетах - фамилии украинских моряков.

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Фото: facebook.com/UA.National.Police
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