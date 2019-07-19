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19 июля 2019, пятница, 15:44 141
Общество 2019-07-19T17:45:02+03:00
Українські Новини
Моряк-украинец после 5 дней запоя выпрыгнул за борт вместе с чемоданом

Моряк-украинец после 5 дней запоя выпрыгнул за борт вместе с чемоданом

Член экипажа сухогруза под флагом Молдовы во время рейса внезапно выпрыгнул за борт вместе со своими вещами и попытался вплавь добраться до берега. Об этом сообщает Seafarers Journal.

Отмечается, что ЧП произошло, когда судно проходило реку Дон. Беглецом оказался кок судна - 38-летний гражданин Украины.

Мужчину чудом удалось спасти береговой охране. Моряк в момент спасения находился в неадекватном состоянии.

Сотрудники полиции Ростовской области задержали беглеца. В ближайшее время моряка экстрадируют в Украину.

Капитан молдавского судна заявил, что кок ранее находился в пятидневном запое.

Ранее сообщалось, на борту иностранного танкера обнаружили мертвым украинца.

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