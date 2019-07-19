Моряк-украинец после 5 дней запоя выпрыгнул за борт вместе с чемоданом

Член экипажа сухогруза под флагом Молдовы во время рейса внезапно выпрыгнул за борт вместе со своими вещами и попытался вплавь добраться до берега. Об этом сообщает Seafarers Journal.\r\nОтмечается, что ЧП произошло, когда судно проходило реку Дон. Беглецом оказался кок судна - 38-летний гражданин Украины.\r\nМужчину чудом удалось спасти береговой охране. Моряк в момент спасения находился в неадекватном состоянии.\r\nСотрудники полиции Ростовской области задержали беглеца. В ближайшее время моряка экстрадируют в Украину.\r\nКапитан молдавского судна заявил, что кок ранее находился в пятидневном запое.\r\nРанее сообщалось, на борту иностранного танкера обнаружили мертвым украинца.