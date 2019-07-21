"Перемир'я в ООС": 26 обстрілів, 2 поранених українських воїна

Бойовики 26 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 20 липня, 2 військовослужбовців отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"20 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 12 разів - із застосуванням забороненої "мінськими угодами" зброї - артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: біля Гранітного - зі стрілецької зброї; поруч з Лебединським - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; неподалік Пєсков - з міномета калібру 82 мм і підствольного гранатомета; двічі на околиці Талаківці - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї; два рази в районі населеного пункту Павлопіль - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів; поблизу Новотроїцького - з автоматичного гранатомета; поруч з Красногорівкою - з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; неподалік Водяного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; на околиці Богданівки - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; в районі населеного пункту Пищевиків- з великокаліберного кулемета; поблизу Мар'їнки - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції військових було обстріляно 13 разів: двічі поруч з населеним пунктом Щастя - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; в районі населеного пункту Артем - з великокаліберного кулемета; чотири рази неподалік Новолуганського - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; двічі на околиці Луганська - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поблизу Попасної - з міномета калібру 120 мм і станкового протитанкового гранатомета;

поруч з Новоолександрівкою - з мінометів калібру 120 і 82 мм; в районі населеного пункту Катеринівка - з автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета; неподалік Новозванівки - з артилерійських систем калібру 122 мм.

В результаті обстрілу двоє військовослужбовців отримали поранення.

На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, який не суперечить "мінським домовленостям".

За даними розвідки 20 липня 6 бойовиків отримали поранення.

З початку поточної доби обстріли позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією ОБСЄ, трое цивільних загинули і 13 поранені на Донбасі за два тижні.

Раніше на Донбасі бойовики спровокували відповідь вогонь і втратили чотирьох "бійців" пораненими.