У Дніпрі на виборчій дільниці сталася пожежа

У Дніпрі в підвальному приміщенні обласної клінічної офтальмологічної лікарні виникло загоряння електричних кабелів. На першому поверсі лікарні розміщена виборча дільниця №121225, (округ №27). Про це повідомляє ДСНС.\r\n"20 липня о 8:44 р. в Дніпро в підвальному приміщенні обласної клінічної офтальмологічної лікарні виникло загоряння електричних кабелів. На першому поверсі лікарні розміщена виборча дільниця №121225, (округ №27)", - йдеться в повідомленні.\r\n\r\nПідрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Дана подія не завадило роботі виборчої дільниці.\r\nРаніше повідомлялося, що зафіксована перша спроба фальсифікації виборів. На одній з ділянок Бахмута Донецькій області члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів.\r\nЗа виборами онлайн можна подивитися ось тут.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", в неділю, 21 липня, 08:00 в Україні почалося голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.