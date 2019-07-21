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21 липня 2019, неділя, 11:11 16
Вибори 2019-07-21T12:45:02+03:00
Українські Новини
У Дніпрі на виборчій дільниці сталася пожежа

У Дніпрі на виборчій дільниці сталася пожежа

У Дніпрі в підвальному приміщенні обласної клінічної офтальмологічної лікарні виникло загоряння електричних кабелів. На першому поверсі лікарні розміщена виборча дільниця №121225, (округ №27). Про це повідомляє ДСНС.

"20 липня о 8:44 р. в Дніпро в підвальному приміщенні обласної клінічної офтальмологічної лікарні виникло загоряння електричних кабелів. На першому поверсі лікарні розміщена виборча дільниця №121225, (округ №27)", - йдеться в повідомленні.

Підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Дана подія не завадило роботі виборчої дільниці.

Раніше повідомлялося, що зафіксована перша спроба фальсифікації виборів. На одній з ділянок Бахмута Донецькій області члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів.

За виборами онлайн можна подивитися ось тут.

Як повідомляли "Українські Новини", в неділю, 21 липня, 08:00 в Україні почалося голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

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