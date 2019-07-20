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20 липня 2019, субота, 13:30 11
Силові структури 2019-07-20T15:00:01+03:00
Українські Новини
Луценко заявив, що у справі вбивства Шеремета є "гарячі версії"

Луценко заявив, що у справі вбивства Шеремета є "гарячі версії"

Генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook прокоментував сьогоднішню заяву Зеленського про доручення Луценка, Авакову, Князєву і Грицаку через 3 дні доповісти про хід розслідування вбивства Шеремета, передають Українські Новини.

"Допитали сотні осіб. Перевірені десятки тисяч. Залучені іноземні фахівці. Є гарячі версії. Робиться все можливе. Піару тут не місце", - написав генеральний прокурор Юрій Луценко.

Він зазначив, що 19 липня заслухав черговий щоквартальний звіт начальника Національної поліції і начальника Карного розшуку по справі вбивства Шеремета.

Національний союз журналістів закликав журналістів у день третьої річниці вбивства 20 липня прийти на акцію пам'яті журналіста Шеремета на перетин вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві, де 3 роки тому підірвали автомобіль журналіста, на акцію "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді".

У грудні 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що коло підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета істотно звузилося.

20 липня 2016 року автомобіль, в якому їхав Шеремет, був підірваний в центрі Києва.

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