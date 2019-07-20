Біля нового мосту в Києві в смертельне ДТП потрапив Lexus: у салоні знайшли пістолет, а водій був п'яний

Вранці у Києві неподалік від нового мосту, який в народі називають "мостом Кличка", сталося потрійне ДТП, після якого один з водіїв помер. Про це повідомляє Інформатор.

"За словами водія Газелі, він спускався по Володимирському узвозу в бік Поштової площі і побачив, як Lexus вилетів на зустрічну смугу, врізався у Ssang Yong, а після і в його вантажівку. Після зіткнення автомобіль продовжував буксувати на місці. Підійшовши до Lexus, він побачив, що за кермом сидить чоловік, який б'ється в конвульсіях", – йдеться в повідомленні.

Чоловіка дістали з авто та викликали швидку, але потерпілий помер до приїзду медиків. Попередньо, причиною смерті став інфаркт. Чоловікові було близько 50 років.

"Водій Газелі також повідомив, що в салоні Lexus перебував предмет, схожий на пістолет, а від водія йшов запах алкоголю", – пише видання.

Місце ДТП огородили патрульні. Деталі події встановлюються.

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