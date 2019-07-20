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20 июля 2019, суббота, 08:15 1135
Происшествия 2019-07-20T08:16:14+03:00
Українські Новини
Под Киевом легковушка сбила насмерть мужчину и двух женщин

Под Киевом легковушка сбила насмерть мужчину и двух женщин

В ночь на субботу недалеко от села Вита Почтовая под Киевом легковой автомобиль Audi сбил мужчину и двух женщин на участке дороги рядом с АЗС WOG. Ни один из пострадавших не выжил, сообщает Информатор 20 июля.

"По предварительной информации, седан Audi ехал со стороны Киева, когда перед ним в неразрешенном для этого месте попытались пересечь дорогу пешеходы. В результате водитель сбил троих человек, причем мужчина в результате удара потерял ногу", – говорится в сообщении.

Все три пешехода погибли на месте. Прибывшие на место аварии полицейские перекрыли большой участок дороги для осмотра места происшествия.

Сообщается, что водитель Audi был трезвым, поскольку тест на драгере не дал никаких результатов. Однако его все равно отвезли в больницу для более тщательного теста.

Напомним, ранее на Одесской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: цистерна протаранила фуру.

Также ранее рядом на Одесской трассе возле населенного пункта Чабаны произошло масштабное ДТП с пострадавшими.

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