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20 июля 2019, суббота, 11:00 131
Общество 2019-07-20T11:10:39+03:00
Українські Новини
В Киеве за полгода случилось почти 20 тысяч ДТП

В Киеве за полгода случилось почти 20 тысяч ДТП

За первое полугодие 2019 года в столице Украины было зарегистрировано 19 тыс. 221 ДТП, из них 1023 – с пострадавшими. Об этом накануне сообщила патрульная полиция Киева.

"По видам ДТП преобладают столкновения двух и более автомобилей (75%), 16% – наезд на стоящее транспортное средство, и 6% – наезд на препятствие. Наезд на пешехода – 2,5%, наезд на велосипедиста – 0,3%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего аварии происходят по пятницам, в период между 17-ю и 18-ю часами – именно в это время наблюдается увеличенный автомобильный поток в направлении выезда из города. Меньше всего аварий фиксируется в выходные.

Основными причинами ДТП, по данным полиции, является нарушение правил маневрирования (47%), несоблюдение дистанции (25%) и превышение безопасной скорости (13%).

"Если отдельно анализировать ДТП с пострадавшими, то к этим причинам следует добавить еще аварии из-за вождения в состоянии опьянения и нарушения правил проезда перекрестков", – добавили в патрульной полиции Киева.

За первое полугодие этого года столичные патрульные привлекли к административной ответственности 6083 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Как сообщали Українські Новини, глава полтавского отделения "Слуги народа" на автомобиле сбил девушку


Ранее в Николаевской области отец посадил за руль 10-летнего ребенка, во время движения они попали в аварию, мальчик не выжил. 

Также на Житомирской трассе произошло ДТП с маршруткой, в результате аварии на месте погибли 2 человека, еще 18 были госпитализованы. 

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