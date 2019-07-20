Під Борисполем згоріло 10 гектарів пшениці

У Київській області біля села Велика Олександрівка Бориспільського району сталася пожежа на поле з пшеницею. Вогонь знищив 10 гектарів посівів, повідомляє ДСНС в суботу, 20 липня.

"19 липня в 15.03 поблизу села Велика Олександрівка на полі площею 42 га виникла пожежа пшениці на корені", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники відзначили, що менш ніж за півгодини вогонь вдалося загасити. Була врятована пшениця на плоші 32 гектари.

"В даний час причина пожежі встановлюється. На місці пожежі працювала оперативна група Головного управління ДСНС в Київській області", – додали ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, у Дніпропетровській області сталася велика лісова пожежа.

Крім того, Держнс локализировала пожежа на птахофабриці "Ясенсвіт" у Василькові Київської області.