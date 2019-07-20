підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
20 липня 2019, субота, 11:49 20
Події 2019-07-20T15:00:02+03:00
Українські Новини
Під Борисполем згоріло 10 гектарів пшениці

Під Борисполем згоріло 10 гектарів пшениці

У Київській області біля села Велика Олександрівка Бориспільського району сталася пожежа на поле з пшеницею. Вогонь знищив 10 гектарів посівів, повідомляє ДСНС в суботу, 20 липня.

"19 липня в 15.03 поблизу села Велика Олександрівка на полі площею 42 га виникла пожежа пшениці на корені", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники відзначили, що менш ніж за півгодини вогонь вдалося загасити. Була врятована пшениця на плоші 32 гектари.

"В даний час причина пожежі встановлюється. На місці пожежі працювала оперативна група Головного управління ДСНС в Київській області", – додали ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, у Дніпропетровській області сталася велика лісова пожежа.

Крім того, Держнс локализировала пожежа на птахофабриці "Ясенсвіт" у Василькові Київської області.

Більше новин про: пожежа Пшениця

Архів
Новини
Жінка загинула під колесами вантажівки на Одещині 15:10
Корупція в оборонці: НАБУ вилучив документи з "5 елементу" і "Богдан моторс" 14:28
У день виборів Україну накриє спека до +33 і локальні дощі 14:16 Карта
Посольство США закликає покарати винних у смерті Шеремета 13:53
Луценко заявив, що у справі вбивства Шеремета є "гарячі версії" 13:30
більше новин
Зеленський відштовхнув Полторака. Скріншот відео
ЗМІ опубліковали відео, де Зеленський відмахнувся від Полторака 15:38
Петра Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту. Фото: Країна
Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту: він сів на гальорці 22:38
Зеленський готовий повернути Росії Вишинського за Олега Сенцова 15:23
Від наркотиків в Євросоюзі найбільше людей помирає в Шотландії 22:10
"Фармак" не відстає від світових трендів у сфері ділового туризму, як способу підвищення кваліфікації 18:45
більше новин
Населення стабільно скорочується: на 100 померлих українців припадає 49 народжених 19:46
Неприємна процедура: Члени Офісу Президента не планують публікувати декларації 19:08
НАБУ проводить обшуки в спортклубі "5 елемент" в Києві 09:58
ДБР розслідує можливу причетність оточення Порошенка до вивезення з України екс-судді Чауса 11:30
Зеленський відштовхнув Полторака. Скріншот відео
ЗМІ опубліковали відео, де Зеленський відмахнувся від Полторака 15:38
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok