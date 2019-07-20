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20 липня 2019, субота, 11:30 9
Президент 2019-07-20T12:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленський доручив Луценку, Авакову, Князєву і Грицаку через 3 дні доповісти про хід розслідування вбивства Ше

Зеленський доручив Луценку, Авакову, Князєву і Грицаку через 3 дні доповісти про хід розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет. Фото: radiosvoboda.org
Павло Шеремет. Фото: radiosvoboda.org

Президент Володимир Зеленський доручив генеральному прокурору Юрію Луценку, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, голові Національної поліції Сергію Князєву, голові Служби безпеки України Василю Грицаку 23 липня доповісти про хід розслідування вбивства журналіста інтернет-видання "Українська правда" та ведучого радіо "Вести" Павла Шеремета.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"23 липня прошу зібратися генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голову Національної поліції та голову СБУ і доповісти про хід розслідування. Запрошую на зустріч журналістів", - написав він.

Зеленський зазначив, що розкриття вбивства Шеремета попередній Президент Петро Порошенко і правоохоронні органи називали "справою честі", минуло 3 роки, а питань залишається більше, ніж відповідей.

Він додав, що українське суспільство вже давно має отримати відповідь на питання: "Хто вбив Павла?".

Як повідомляли Українські Новини, 20 липня 2016 року автомобіль, у якому їхав Шеремет, було підірвано в центрі Києва.

Національна поліція назвала вбивство Шеремета висококваліфікованим злочином практично без доказів і не може прогнозувати будь-які перспективи в розслідуванні справи.

Національна спілка журналістів закликала журналістів у день третьої річниці його вбивства 20 липня прийти на акцію пам'яті журналіста Шеремета на перетин вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві, де 3 роки тому підірвали автомобіль журналіста, на акцію "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді" .

Національний союз журналістів закликав журналістів у день третьої річниці вбивства 20 липня прийти на акцію пам'яті журналіста Шеремета на перетин вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві, де 3 роки тому підірвали автомобіль журналіста, на акцію "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді".

У грудні 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що коло підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета істотно звузився.

20 липня 2016 року автомобіль, в якому їхав Шеремет, був підірваний в центрі Києва.

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