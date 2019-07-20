Зеленський доручив Луценку, Авакову, Князєву і Грицаку через 3 дні доповісти про хід розслідування вбивства Шеремета

Президент Володимир Зеленський доручив генеральному прокурору Юрію Луценку, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, голові Національної поліції Сергію Князєву, голові Служби безпеки України Василю Грицаку 23 липня доповісти про хід розслідування вбивства журналіста інтернет-видання "Українська правда" та ведучого радіо "Вести" Павла Шеремета.\r\nПро це Зеленський написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"23 липня прошу зібратися генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голову Національної поліції та голову СБУ і доповісти про хід розслідування. Запрошую на зустріч журналістів", - написав він.\r\nЗеленський зазначив, що розкриття вбивства Шеремета попередній Президент Петро Порошенко і правоохоронні органи називали "справою честі", минуло 3 роки, а питань залишається більше, ніж відповідей.\r\nВін додав, що українське суспільство вже давно має отримати відповідь на питання: "Хто вбив Павла?".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 20 липня 2016 року автомобіль, у якому їхав Шеремет, було підірвано в центрі Києва.\r\nНаціональна поліція назвала вбивство Шеремета висококваліфікованим злочином практично без доказів і не може прогнозувати будь-які перспективи в розслідуванні справи.\r\nНаціональна спілка журналістів закликала журналістів у день третьої річниці його вбивства 20 липня прийти на акцію пам'яті журналіста Шеремета на перетин вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві, де 3 роки тому підірвали автомобіль журналіста, на акцію "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді" .\r\nНаціональний союз журналістів закликав журналістів у день третьої річниці вбивства 20 липня прийти на акцію пам'яті журналіста Шеремета на перетин вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві, де 3 роки тому підірвали автомобіль журналіста, на акцію "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді".\r\n\r\nУ грудні 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що коло підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета істотно звузився.\r\n20 липня 2016 року автомобіль, в якому їхав Шеремет, був підірваний в центрі Києва.\r\n