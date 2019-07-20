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20 липня 2019, субота, 11:00 14
Суспільство 2019-07-20T15:00:02+03:00
Українські Новини
У поліції назвали найнебезпечніші для автомобілістів райони: найбільше ДТП сталося в Голосіївському районі

У поліції назвали найнебезпечніші для автомобілістів райони: найбільше ДТП сталося в Голосіївському районі

За перше півріччя 2019 року в столиці України було зареєстровано 19 тис. 221 ДТП, з них 1023 – з постраждалими. Про це напередодні повідомила патрульна поліція Києва.

"За видами ДТП переважають зіткнення двох і більше автомобілів (75%), 16% – наїзд на транспортний засіб, що стоїть, і 6% – наїзд на перешкоду. Наїзд на пішохода – 2,5%, наїзд на велосипедиста – 0,3%", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що найчастіше аварії відбуваються по п'ятницях, в період між 17-ю і 18-ю годинами – саме в цей час спостерігається збільшений автомобільний потік у напрямку виїзду з міста. Найменше аварій фіксується у вихідні.

Основними причинами ДТП, за даними поліції, є порушення правил маневрування (47%), недотримання дистанції (25%) і перевищення безпечної швидкості (13%).

"Якщо окремо аналізувати ДТП з потерпілими, то до цих причин слід додати ще аварії з-за водіння у стані сп'яніння та порушення правил проїзду перехресть", – додали в патрульній поліції Києва.

За перше півріччя цього року столичні патрульні притягнули до адміністративної відповідальності 6083 водіїв за керування транспортними засобами в стані сп'яніння.

Як повідомляли Українські Новини, голова полтавського відділення "Слуги народу" на автомобілі збив дівчину. Раніше в Миколаївській області батько посадив за кермо 10-річну дитину, під час руху вони потрапили в аварію, хлопчик не вижив. Також на Житомирській трасі сталася ДТП з маршруткою, в результаті аварії на місці загинули 2 людини, ще 18 були госпіталізовані.

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