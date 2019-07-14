Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка

Глава отделения партии Президента Владимира Зеленского "Слуга народа" в Полтаве Алексей Сердюков заявил, что был за рулем автомобиля в субботу во время ДТП, в котором погиб человек.

Об этом Сердюков сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"За рулем автомобиля был я, Лена сидела сзади. Я пошел на обгон и во время обгона у меня провалилась передача и я не смог закончить обгон. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно. Это все не снимает с меня ответственность", - написал Сердюков.

Глава полтавского отеделения "Слуги народа" рассказал, что у него перелом таза, а вследствие ДТП погибла девушка.

Как сообщает пресс-служба полиции Полтавской области, авария произошла в 18:00 на автодороге "Полтава-Диканька", между с. Бричковка и с. Сорочин Яр. Сердюков был за рулем Toyota Corolla, погибшая впоследствии девушка находилась в легковушке "ВАЗ-21099".

Всего в "ВАЗе" было трое людей - мужчина 1978 г.р., женщина 1980 г.р. и 12-тилетняя девочка. Всех участников аварии доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Через несколько часов в реанимации умерла пассажирка "ВАЗа". Ее малолетняя дочь сейчас в тяжелом состоянии в реанимации. Также в тяжелом состоянии водитель "ВАЗ -21099".

В полиции подтвердили телесные повреждения у Сердюкова и его спутницы Елены.

По предварительной информации полиции, ДТП произошло в результате выезда Toyota на встречную полосу.

По факту ДТП открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии, а также устанавливается, кто на момент столкновения управлял Toyota.

Место смертельной аварии.

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