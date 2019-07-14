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14 июля 2019, воскресенье, 22:38 257
Происшествия 2019-07-14T22:39:08+03:00
Українські Новини
Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка

Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка

Место смертельной аварии.
Место смертельной аварии.

Глава отделения партии Президента Владимира Зеленского "Слуга народа" в Полтаве Алексей Сердюков заявил, что был за рулем автомобиля в субботу во время ДТП, в котором погиб человек.

Об этом Сердюков сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"За рулем автомобиля был я, Лена сидела сзади. Я пошел на обгон и во время обгона у меня провалилась передача и я не смог закончить обгон. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно. Это все не снимает с меня ответственность", - написал Сердюков.

Глава полтавского отеделения "Слуги народа" рассказал, что у него перелом таза, а вследствие ДТП погибла девушка.

Как сообщает пресс-служба полиции Полтавской области, авария произошла в 18:00 на автодороге "Полтава-Диканька", между с. Бричковка и с. Сорочин Яр. Сердюков был за рулем Toyota Corolla, погибшая впоследствии девушка находилась в легковушке "ВАЗ-21099".

Всего в "ВАЗе" было трое людей - мужчина 1978 г.р., женщина 1980 г.р. и 12-тилетняя девочка. Всех участников аварии доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Через несколько часов в реанимации умерла пассажирка "ВАЗа". Ее малолетняя дочь сейчас в тяжелом состоянии в реанимации. Также в тяжелом состоянии водитель "ВАЗ -21099".

В полиции подтвердили телесные повреждения у Сердюкова и его спутницы Елены.

По предварительной информации полиции, ДТП произошло в результате выезда Toyota на встречную полосу.

По факту ДТП открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии, а также устанавливается, кто на момент столкновения управлял Toyota.

Место смертельной аварии.Место смертельной аварии.

Как сообщали Українські Новини, СМИ заявили, что авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем.

Больше новостей о: смертельное ДТП ДТП в Полтавской области Партия "Слуга народа"

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