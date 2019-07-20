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20 липня 2019, субота, 09:48 9
Силові структури 2019-07-20T12:15:01+03:00
Українські Новини
В зоні ООС загинули 2 українських воїна, троє - травмовані

В зоні ООС загинули 2 українських воїна, троє - травмовані

В районі бойових дій на Донбасі за минулу добу (19 липня) бойовики 26 разів порушили перемир'я. В результаті обстрілу двоє українських військових загинуло, ще троє - травмовані, повідомили у прес-центрі Операції об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

"В результаті обстрілу ворожих два військовослужбовців загинули і троє отримали бойове травмування", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що бойовики застосовували міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, озброєння БМП, 122-мм артилерію та снайперське зброю.

З початку поточної доби бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських військових.

"В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог здійснив два обстрілу позицій українських захисників: поблизу Гранітного - зі стрілецької зброї; неподалік Лебединського - із великокаліберного кулемета і стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні три рази: двічі поблизу Щастя - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних гранатометів; на околиці Нижнетеплого - із великокаліберного кулемета", – зазначають у штабі ООС.

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією ОБСЄ, трое цивільних загинулиі 13 поранені на Донбасі за два тижні.

Раніше на Донбасі бойовики спровокували відповідь вогонь і втратили чотирьох "бійців" пораненими.

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