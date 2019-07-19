Біля Ради затримали 22-річного дезертира з гранатою і запалом

Поліція затримала чоловіка з гранатою біля Верховної Ради, VIII скликання якої 12 липня закрило 10-ту сесію.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.

Під час патрулювання на вулиці Грушевського поліцейські побачили чоловіка, який підозріло поводився, при поверхневій перевірці вони виявили у нього гранату і запал.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції.

Правоохоронці вилучили гранату й направили на експертизу.

Затриманого, 22-річного жителя Полтавської області, доставили до територіального управління поліції.

За попередніми даними встановлено, що затриманий 22-річний житель Полтавської області перебував у розшуку за дезертирство.

На сьогодні вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Граната та запал.

Як повідомляли Українські Новини, раніше невідомі розбили скло і прикріпили страйкбольну гранату до ручки автомобіля кандидата в депутати Верховної Ради на Рівненщині.

У квітні будівлю Верховної Ради "замінували".