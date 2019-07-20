Кокос в Україні дешевшає: корисні властивості і як вибирати

Кокос - це екзотичний горіх, який популярний в тропічних країнах. Але в теплу пору року його також можна зустріти і в Україні. У зв'язку з тим, що зараз сезон, кокос можна купити за дешевою ціною. Українські Новини розкажуть чим корисний кокос і чому його варто хоча б раз в житті спробувати.

Наукова назва роду походить від португальського слова coco ("мавпа") і дано через плям на горісі, які роблять його схожим на морду мавпи.



Кокос - рослина морських узбережжів, що віддає перевагу піщаним ґрунтам. Плоди ростуть групами по 15-20 штук, повністю дозріваючи протягом восьми - десяти місяців. У культурі дерево починає плодоносити з семи - дев'яти років і продовжує близько 50 років. Одне дерево щорічно дає від 60 до 200 плодів.



Кокосова вода - рідкий ендосперм молодих плодів кокосової пальми. У міру дозрівання плоду в ендосперм потрапляють краплі олії, що виділяються копрою, і рідина перетворюється в кокосове молоко, потім це молоко густіє і твердне.

Кокосову воду часто плутають з кокосовим молоком і кокосовим маслом. Різниця між ними полягає в тому, що кокосова вода природним чином присутня в кокосах, які не досягли зрілості, кокосове молоко і кокосова олія - продукти переробки м'якоті зрілого кокоса.



Користь кокоса



Кокосова вода містить 95% води, 4% вуглеводів і менше 1% білків і жирів. Енергетична цінність становить 19 кілокалорій на 100 мілілітрів. У кокосової воді містяться різноманітні вітаміни і мінерали, такі як натрій, калій, магній і кальцій (2-7% від добової норми на 100 мл)



Кокосова вода використовується в народній медицині (наприклад, на Ямайці - як засіб від діареї).

Як обрати кокос



На кокосе не повинно бути тріщин, темних плям і цвілі. Купуючи кокос, слід керуватися принципом вибору кавуна - чим більше вага, тим краще. Це закономірно, адже щоб впасти з дерева, плід повинен бути стиглим і важким. Саме зрілий кокос падає сам по собі, без сторонньої допомоги.



Для того, щоб перевірити чи є в кокосі рідина, потрібно просто його струсити. Якщо чуєте дзвінкий звук рідини - то цей кокос незрілий.

М'якоть стиглого горіха легко відділяється від шкаралупи і має ніжну консистенцію. Якщо вона тримається за шар під шкаралупою і є твердуватою, то це свідчить про одне - горіх знімали зеленим.



Неприємний, відштовхуючий запах кокосової води - головна ознака зіпсованого плоду.



М'якоть насилу відходить від шкаралупи, її шар тонкий, а води в кокосі багато - плід знятий з дерева незрілим.



Як відкрити кокос



Кокосовий горіх можна розбити, сильно вдаривши по ньому молотком (або просто чимось важким).



На одному з кінців горіха є три дірочки, які можна спробувати розколупати ножем або проткнути спицею.



Для того щоб просто вилити сік з горіха, достатньо і одного отвору. Коли весь сік витече, можна розбити кокос і почати його їсти. Найпростіший спосіб - розколоти його за допомогою великого кухонного ножа.



Що приготувати з кокоса



З кокоса можна готувати стружку, коктейлі, перші страви, другі, десерти і навіть косметичні засоби. Але, напевно, найвідомішим десертом з кокосом є "Баунті". І його теж можна приготувати вдома, до того ж цей десерт буде значно кориснішим, ніж куплений в магазині.



Шкода кокоса



Надмірне споживання кокосової води викликає велику кількість калію в крові (гіперкаліємія), викликаючи гостру ниркову недостатність, аритмію серця, втрату свідомості і, в кінцевому підсумку, смерть.

Гіперкаліємія і втрата свідомості після вживання декількох літрів кокосової води були зареєстровані тільки в єдиному клінічному дослідженні випадку в зв'язку з використанням одним пацієнтом комерційного продукту після фізичного навантаження.



Нагадаємо, раніше лохина стала однієб з лсновних ягідник культур в Україні, обігнавши малину.



Тим часом ціни на малину різко впали.





