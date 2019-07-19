Ціни впали у півтора рази: ожина рекордно подешевшала в Україні

У той час, як слива в Україні за рік подорожчала в 1,5 рази, в середині липня 2019 на ринку ягід рекордсменом зі зниження ціни стала ожина, повідомляє "Інфо-Шувар".\r\nЗа даними моніторингу, у Львові ожину сьогодні пропонують по 30-35 грн\/кг, за останні 4 робочих дні вартість ягоди впала мінімум в 1,5 рази.\r\nБа більше, ожина цього сезону стала чи не єдиною ягодою, ціни на яку порівняно з минулим роком суттєво впали. У середині липня 2018 ожину продавали по 45-55 грн\/кг, за такою ж ціною ягода пропонувалася і в середині літа 2017 року.\r\nПродавці пов'язують падіння цін на ожину зростанням виробництва цієї ягоди в українських господарствах. Переробні підприємства, які заморожують ожину, теж підтверджують факт зростання пропозиції цьогоріч.\r\nПідприємства цього сезону планують ожиною частково компенсувати зниження пропозиції малини.\r\nДля заморожування ожину сьогодні скуповують в господарствах по 25-27 грн\/кг та переробні підприємства розраховують на подальше зниження ціни.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна готується зібрати рекордний урожай лохини.