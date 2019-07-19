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19 липня 2019, пʼятниця, 22:08 12
Економіка 2019-07-19T22:45:01+03:00
Українські Новини
Ціни впали у півтора рази: ожина рекордно подешевшала в Україні

Ціни впали у півтора рази: ожина рекордно подешевшала в Україні

Ожина. Фото: pixabay
Ожина. Фото: pixabay

У той час, як слива в Україні за рік подорожчала в 1,5 рази, в середині липня 2019 на ринку ягід рекордсменом зі зниження ціни стала ожина, повідомляє "Інфо-Шувар".

За даними моніторингу, у Львові ожину сьогодні пропонують по 30-35 грн/кг, за останні 4 робочих дні вартість ягоди впала мінімум в 1,5 рази.

Ба більше, ожина цього сезону стала чи не єдиною ягодою, ціни на яку порівняно з минулим роком суттєво впали. У середині липня 2018 ожину продавали по 45-55 грн/кг, за такою ж ціною ягода пропонувалася і в середині літа 2017 року.

Продавці пов'язують падіння цін на ожину зростанням виробництва цієї ягоди в українських господарствах. Переробні підприємства, які заморожують ожину, теж підтверджують факт зростання пропозиції цьогоріч.

Підприємства цього сезону планують ожиною частково компенсувати зниження пропозиції малини.

Для заморожування ожину сьогодні скуповують в господарствах по 25-27 грн/кг та переробні підприємства розраховують на подальше зниження ціни.

Як повідомляли Українські Новини, Україна готується зібрати рекордний урожай лохини.

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